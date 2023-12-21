«Історичне рішення»: Рада легалізувала медичний канабіс в Україні

Законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу, який у першому читанні був схвалений влітку, пройшов й друге читання.

Як повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк, «за» проголосували 248 нардепів.

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За його словами, документ містить наступні положення:

Законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства.

Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта.

Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

«Закон вводиться в дію через півроку після його опублікування. Тому це десь друге півріччя 2024-го року. Для розуміння: голоси падали на правках до 227… було на грані», — зазначив він та показав голосування по фракціям.

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Фото Я.Железняка

Документ покликаний легалізувати обіг рослин роду конопель (канабіс) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Мета — створити умови для розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів (ПТСР), отриманих у результаті війни. В пояснювальній записці розробники зазначали, що в Україні відсутнє регулювання у сфері поводження з речовинами, що належать до наркотичних та психотропних, але при цьому необхідних для надання якісних медичних послуг, запобігання стражданням пацієнтів та допомоги в одужанні від складних хвороб.

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В МОЗ назвали рішення Верховної Ради «історичним», зазначивши, що медичний канабіс — це ліки для мільйонів людей: онкопацієнтів, людей з розсіяним склерозом, пацієнтів, що отримують паліативну допомогу, тощо.

«Міністерство охорони здоров’я затвердить перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначатися ліки на основі медичного канабісу. Відпуск лікарських засобів на основі медичних конопель буде можливий виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань та за електронним рецептом. Пацієнти зможуть перевозити й зберігати такі ліки у кількості, визначеній одним рецептом», — зазначили в міністерстві та додали, щоліки на основі канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах.

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Раніше Ярослав Железняк повідомляв, що парламент ухвалив за основу проєкт закону, яким запроваджуватимуть штрафи за порушення громадянами комендантської години, а підприємствами — спеціального режиму роботи під час воєнного стану.

Фото Pixabay

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