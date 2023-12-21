«Слуги» погодили відставку Лапутіної: чим завинила міністерка у справах ветеранів

У Верховній Раді України пропонують звільнити міністерку у справах ветеранів Юлію Лапутіну. З такою ініціативою виступила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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«З огляду на бездіяльність і провал роботи з ветеранами профільної міністерки Юлії Лапутіної звернулась до керівництва нашої фракції з ініціативою зареєструвати постанову про її звільнення. Підготувала аргументи», — написала вона.

За інформацією нардепки, за результатами аудиту Рахунковою палатою встановлено факти неефективного використання міністерством коштів державного бюджету у 2019−2022 роках на загальну суму 182,1 млн грн (нерезультативне — 178,2 млн грн, некономне — 3,9 млн грн), порушення бюджетного законодавства — 223,3 млн грн, законодавства про публічні закупівлі — 0,3 млн грн, інші порушення — 4,8 млн гривень.

Також ﻿﻿﻿міністерством не проведено огляд витрат щодо соціального захисту ветеранів у частині удосконалення способу організації та надання послуг, підвищення доступності, ефективності та результативності послуг з психологічної допомоги, соціальної та професійної адаптації, санаторно-курортного лікування, розвитку спорту ветеранів.

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Василевська-Смаглюк зазначила, що ﻿﻿﻿в Україні досі немає дієвого механізму надання ветеранам послуг фізичної, і психологічної реабілітації. Міжнародні протоколи надання послуг з психологічної реабілітації не використовуються, а розроблення власних стандартів міністерство як уповноважений державний орган не ініціювало. Крім того, Центр соціально-психологічної реабілітації в смт Бородянка в порушення плану пріоритетних дій уряду не введено в експлуатацію. А ﻿﻿﻿міністерством не впроваджено інклюзивну трирівневу систему надання безоплатної психологічної ветеранам і їхнім родинам.

За словами нардепки, на розгляд Верховної Ради досі не внесено законопроект про реабілітацію та відновлення ветеранів війни, який мало розробити міністерство. Також міністерством не розроблено акти щодо організації профілактичних медичних оглядів ветеранів війни та членів їхніх сімей і провалено комунікацію з рідними загиблих ветеранів щодо створення Національного військового кладовища.

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«Я щодня отримую звернення ветеранських організацій щодо беззмістовності і нещадності цього органу, який створювався задля відстоювання інтересів ветеранів, а не розбазарювання державних коштів. Давид Арахамія сказав мені особисто, що Лапутіна буде звільнена до кінця січня наступного року. І пообіцяв: якщо не буде, він підпише проект моєї постанови», — написала Василевська-Смаглюк.

Як писали «ФАКТИ», розмови про відставку Лапутіної тривають з початку року.

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