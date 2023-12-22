Частині українців замість пенсії платитимуть соціальну допомогу: на які суми можна розраховувати

В наступному році Кабмін обіцяє збільшити соціальні виплати українцям, в тому числі і тимчасову допомогу — так звану соціальну пенсію.

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Її призначення пов'язане з тим, що з початку 2023 року виникли зміни в умовах виходу на пенсію для громадян України, пише видання «На пенсії».

Тепер для досягнення пенсійного віку в 60 років потрібно мінімум 30 років страхового стажу. Люди, у яких не набралося цієї кількості років до моменту досягнення 60 років, можуть вийти на пенсію у віці 63 років, маючи стаж не менше ніж 20 років. Громадяни, які досягли 65 років, зможуть отримати пенсію, якщо їхній стаж становить від 15 до 20 років. Тим, чий стаж менше 15 років до 65 років, буде доступна державна соціальна допомога, а не повноцінна пенсія.

Необхідний страховий стаж для виходу на пенсію в 60 років збільшуватиметься до 2028 року. Таким чином, до 2028 року вимоги до стажу зростуть до щонайменше 35 років для отримання пенсії в 60 років.

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Який розмір соціальної допомоги в 2023 році

У 2023 році розмір соціальної допомоги визначатиметься як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (наразі 2093 гривні) і середньомісячним доходом сім’ї на одну особу за попередні пів року, який не перевищує 100% прожиткового мінімуму для працездатних (зараз дорівнює 2684 гривням). Розмір соціальної допомоги буде перераховуватися кожні півроку залежно від змін у доходах.

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Кому не надається соціальна допомога

Претендувати на тимчасову допомогу можуть не всі особи, які не отримали пенсію через недостатній стаж. Наприклад, якщо дохід сім’ї перевищує 100% прожиткового мінімуму на одну особу за півроку, або якщо людина отримує інші виплати, працює чи має інше джерело доходу, то їй може бути відмовлено в отриманні соціальної допомоги. Також відмова може надійти за наявності додаткових джерел доходу, не зазначених у декларації про доходи, наявності додаткового житла або більш ніж одного автомобіля на члена сім’ї.

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У разі, якщо в сім’ї є інвалід, комісія може розглянути надання допомоги пенсіонерам, незважаючи на зазначені обмеження. Рішення буде ухвалено після перевірки умов життя заявника.

Які документи потрібні для отримання соцдопомоги

Для отримання тимчасової державної допомоги заявнику необхідно звернутися до органів соціального захисту за місцем прописки або фактичного проживання. При цьому будуть потрібні такі документи:

заява;

паспорт;

ІПН;

довідка про наявність стажу;

декларація про доходи та майно за останні півроку.

Також знадобиться копія рішення про призначення опікуна, якщо особа визнана недієздатною.

Нагадаємо, що нині провести ідентифікацію особи пенсіонера можна також завдяки відеоконференцзв'язку — відповідне рішення Уряд ухвалив на початку грудня.

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