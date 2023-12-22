Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який раніше назвав умови вступу України до НАТО, вважає, що росія більше не зможе досягти своїх військових цілей в Україні, незважаючи на великі військові зусилля. Метою вторгнення, здійсненого за наказом президента володимира путіна, було перешкодити Україні рухатися в напрямку НАТО і Європейського Союзу, заявив він в інтерв'ю Німецькому агентству преси DPA незадовго до Різдва. Однак після майже двох років війни Україна зараз ближче до НАТО і ЄС, ніж будь-коли раніше.

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«Президент путін втратив Україну назавжди, — сказав Столтенберг, маючи на увазі той факт, що росія десятиліттями вважала Україну частиною своєї сфери впливу. — Це була велика стратегічна поразка для росії». Він абсолютно впевнений, що Україна врешті-решт досягне своєї мети — вступу до НАТО.

Він також додав, що рф доводиться велику ціну платити за війну проти України. За його словами, країна-агресорка уже втратила сотні літаків, тисячі танків і 300 тисяч солдатів, а через війну зросла інфляція та знизився рівень життя. Й тепер росія сильніше політично ізольована, ніж раніше.

Єнс Столтенберг закликав союзників вивчити можливість надання Україні більшої кількості оборонного обладнання шляхом внесення змін до існуючих угод з третіми країнами.

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Раніше повідомлялося, що Столтенберг та Шольц очікують, що війна рф проти України буде довгою: «Маємо бути готові до тривалого шляху».

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