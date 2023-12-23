«Просто познущалися»: у Львові поліція склала протокол на пенсіонерку, яка зламала щелепу після падіння у тролейбусі

У Львові, де останнім часом почастішали «мобілізаційні» скандали, схоже, назріває й «поліцейський».

Журналістка Вікотрія Балицька, яка раніше працювала в обласній поліції, розповіла про незвичайний випадок — жінка, яка отримала травми в громадському транспорті, була визнана… винною в адміністративному порушенні.

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Вона розповіла історію 69-річної львів`янки, яка у вересні зламала щелепу та лікувалася у стаціонарі. Травму вона отримала в тролейбусі № 24, водій якого різко загальмував — жінка впала з сидіння. Вона звернулася із заявою до поліції, було відкрито крімінальне провадження, але історія отримала непередбачуване продовження.

«Далі відбулося щось немислиме. Якийсь жорстокий жарт щодо старшої жінки з боку слідчого і патрульного чи що. Я не знаю як це пояснити. Вони просто поглумилися з неї. Її зробили винною ще й притягнули до адмінвідповідальності! Людмила, на думку слідчого Чемериса, сидячи у тролейбусі, погано трималася за поручень… Вона трималася однією рукою, а треба було двома! Отже, винна в нанесенні собі тілесних ушкоджень», — пише журналістка та додає на своїй сторінці у соцмережі фото відповідної постанови.

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Ось фрагмент документу, про який вона згадувала.

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«До речі, крім Людмили, тоді впали ще дві жінки, — продовжує Вікторія Балицька. — Просто вони не писали заяв, бо не отримали суттєвих травм. Далі, після постанови слідчого про закриття справи, в управлінні Патрульної поліції над жінкою продовжили знущання. В постанові патрульного йдеться, що Людмила порушила п. 5.2 а) ПДР. Ось як він звучить: ПДР України 5.2 Обов'язки і права пасажирів. 5.2. Пасажири, користуючись транспортним засобом, повинні: а) сидіти або стояти (якщо це передбачено конструкцією транспортного засобу) в призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування. Там жодного слова про дві руки! Зрештою, ви коли сидите (не стоїте) в тролейбусі, ви тримаєтеся за поручні? Тролейбус — це не атракціон в луна-парку… Може там ремені безпеки треба облаштувати? Людмила має право оскаржити цю маразматичну постанову впродовж 10 днів…»

Інтернет-користувачі активно відреагували на її пост, коментуючи ситуацію, що склалася.

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Нагадаємо, що нещодавно у Львові у центрі скандалу опинилися співачка Христина Соловій та письменник, громадський діяч і соліст гурту «Жадан і Собаки» Сергій Жадан, які випустили новий кліп на пісню «Серце». Фільмування відбувалися у Львові в церкві св. Андрія Первозванного, представники якої після того, як побачили кліп, попросили видалити його через «пропагування антихристиянських цінностей та порушення суті таі сценарію кліпу, про які повідомили церкві».

Ілюстративне фото з Вікіпедії

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