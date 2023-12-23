У Дніпрі знешкодили підліткову банду вбивць безхатченків: моторошні подробиці поліції (відео)

У Дніпрі, де раніше суд визначив покарання жінці, яка умисно вбила свою дитину, затримали групу підлітків, яких підозрюють у вбивстві та інших жорстоких злочинах.

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Як повідомляють в поліції Дніпропетровщини, на початку грудня семеро хлопців віком від 14 до 19 років позбавили життя безпритульну жінку. Їх також перевіряють на причетність до замаху на вбивство та побиття чоловіка. На їхньому рахунку можуть бути й інші аналогічні злочини.

«Вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, сталося у ніч з 2 на 3 грудня. Нападники виявили безпритульну жінку у покинутій будівлі, побили її та завдали численних ударів ножем, внаслідок яких потерпіла померла. Цієї ж ночі стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові. З численними тілесними ушкодженнями потерпілому вдалося втекти: він добіг до автозаправки та попрохав викликати йому швидку допомогу. Також вони можуть бути причетні до побиття безхатька в укритті на Європейській площі», — повідомляють в поліції.

В телефоні одного з підозрюваних правоохоронці виявили фрагменти відео, на яких зафіксовані злочини фігурантів. Під час слідчих дій було з`ясовано, що діями затриманих може керувати 23-річний мешканець Дніпра, який наразі знаходиться в місцях позбавлення волі та є підсудним за скоєння вбивства й розбійного нападу.

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Спілкування між ним та затриманими відбувалося в спільній групі у месенджері, де пропагувалося насилля та радикальні злочинні дії. Туди ж фігуранти скидали відео вчинених злочинів. В камері «керівника» проведено обшук та вилучено мобільний телефон, який наразі перевіряють.

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Наразі семеро нападників затримані, двоє з них — на Донеччині. Підліткам повідомили про підозру в умисному вбивстві, скоєному з хуліганських мотивів. Їм загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення. Всі вони знаходяться під вартою.

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Нагадаємо, що нещодавно на Дніпропетровщині поліція затримала чоловіка, який забив до смерті рідну сестру. Сварка виникла сварка через те, що хвора 68-річна жінка стогнала, чим заважала своєму 64-річному родичу відпочивати.

Фото поліції

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