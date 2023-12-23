Затверджена Папою Римським Франциском, якому нещодавно виповнилося 87 років, декларація Fiducia Supplicans, яка дозволяє благословляти одностатеві пари, не має правової сили для вірян Української греко-католицької церкви. Вона стосується латинської, а не східних католицьких церков, заявив глава УГКЦ блаженніший митрополит Святослав.

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«Декларація не розглядає питання католицької віри чи моралі, у ній не подаються жодні приписи Кодексу канонів для Східних Церков та не згадуються східні християни», — зазначив він.

За його словами, поняття «благословення» в УГКЦ та латинській церкві є відмінними. У візантійському обряді воно означає схвалення, дозвіл чи навіть наказ.

«Очевидно, що благословення з боку священнослужителя завжди має євангелізаційний і катехитичний вимір, тому в жодному разі не може суперечити вченню Католицької Церкви про сім’ю як вірний, нерозривний і плідний союз любові між чоловіком та жінкою», — йдеться у заяві.

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Також митрополит Святослав вважає, що треба уникати «двозначних жестів, висловлювань і понять», які «можуть викривити чи спотворювати Боже слово та вчення церкви».

Зазначимо, що 18 грудня Папа Римський Франциск затвердив декларацію «Fiducia supplicans». Вона дозволяє священникам благословляти одностатеві пари, але не проводити для них вінчання або будь-які шлюбні обряди.

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У лютому 2021 року релігійний орган Ватикану оголошував, що благословення гомосексуальних пар у католицькій церкві неможливе. Тепер у Ватикані заявили, що церква «розширила і збагатила» своє розуміння того, що таке благословення.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Папа Римський Франциск потрапив у скандал через слова про «велику росію».

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