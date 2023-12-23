«Запах затишку, комфорту та дитинства»: різдвяні пампушки від відомої фудблогерки Валентини Кущ

Відома фудблогерка Валентина Кущ, яка веде блог під іменем Валі Саєнко і яка раніше розповіла, як приготувати гарбузовий суп, поділилася рецептом приготування різдвяних пишок.

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«Всім привіт! Сьогодні даю рецепт пончиків чи Різдвяних пампушок. Одна із традиційних страв на Різдво. Обожнюю аромат пампух. Запах затишку, комфорту та дитинства. Отже, готуємо!» — написала вона.

Інгредієнти (на 12−16 шт): Борошно — 370 гр;

Дріжджі живі — 21 гр;

Цукор — 50 гр;

Молоко — 160 гр;

Яйце — 1 шт;

Сіль;

Вершкове масло — 50 гр

Пудра для обсипки

Олія для смаження

Джем або густе варення, шоколадна чи горіхова паста, згущене молоко чи густий крем, макова начинка — для начинки РЕКЛАМА Спосіб приготування: Спочатку готуємо опару. Змішаємо весь цукор і дріжджі, 100 гр борошна і тепле молоко до однорідності на 10−15 хвилин. Дочекаємось пухирців. РЕКЛАМА Додаємо жовток, борошно (краще додавати поступово, можливо знадобиться меньше), сіль і розтоплене вершкове масло. Замішаємо пластичне тісто, накриємо рушником і залишимо в теплі на 1 годину. Обминаємо наше тісто (має гарно вирости за годину) і розкачуємо на поверхні, трішки обсипаній борошном. Не переборщіть з борошном, бо воно буде горіти в маслі. Розкачуємо товщиною 0,5 см приблизно до 1 см. Вирізаємо наші пампухи формою або склянкою, викладаємо на пергамент і даємо постояти приблизно пів години (накриваємо рушником). РЕКЛАМА Смажимо в розігрітому маслі (фритюр) (перевіряємо шматочком тіста або сірником чи зубочисткою. Якщо занурити дерев’яний край і біля нього з’явились бульбашки — можна смажити). Я закидаю разом з першаментом, так як пампухи ніжні, а потім просто дістаю його щипцями. Смажимо до рум’яності з двох сторін. На середньому вогні, щоб встигали просмажитись. Викладаємо на паперовий рушник. Коли трішки охолоне — робимо отвори ножем або дерев’яною шпажкою, начиняємо. Притрушуємо зверху пудрою (можна додати ще трішки кориці та ванілі). Втім, якщо не хочете зайвий цукор, то можна подавати так. Готово

Як писали «ФАКТИ», раніше українська фудблогерка-красуня Alina Foodee запропонувала шанувальникам приготувати українські «пампухи» до Різдва.

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