Пампухи — смачна випічка на святого Миколая та Різдво за рецептом блогерки-красуні з чарівним голосом і котом (відео)

Українська фудблогерка-красуня Alina Foodee, яка відома не тільки своїм чарівним «ляльковим» голосом, а й неабиякими кулінарними талантами, добре знається як на сучасних «дієтичних» стравах, так у традиційній кухні.

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Alina запропонувала шанувальникам приготувати українські «пампухи» (наголос на останньому складі) — «ніжні, повітряні, ароматні, з маковою начинкою».

«Це чудова страва, яка порадує всю сім'ю і на Миколая, і на Різдво», — запевнила блогерка.

На жаль, цього разу кіт блогерки займався улюбленої котячою справою — сном, тому не допомагав господині. Але пампухи вийшли чудові.

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Для приготуваннн знадобиться:

Тепле молоко 120 г

Сухі швидкодіючі дріжджі — 6 г (або 18 г живих дріжджів)

Цукор — 1 ч.л.

Цедра 1 лимона

Ванільний цукор — 10 г

Цукор — 2 ст.л.

Яйце — 1 шт.

Жовток — 1 шт.

Вершкове масло — 70 г

Сіль — 1/3 ч.л.

Борошно — 350 г

Мак — 125 г

Родзинки — 50 г

Цукор — 50 г

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Як готувати смаколики, блогерка показала на відео.

Господиням також варто згадати рецепт салату «Міледі» від кулінарки Людмили Борщ.

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