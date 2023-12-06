Пампухи — смачна випічка на святого Миколая та Різдво за рецептом блогерки-красуні з чарівним голосом і котом (відео)
Українська фудблогерка-красуня Alina Foodee, яка відома не тільки своїм чарівним «ляльковим» голосом, а й неабиякими кулінарними талантами, добре знається як на сучасних «дієтичних» стравах, так у традиційній кухні.
Alina запропонувала шанувальникам приготувати українські «пампухи» (наголос на останньому складі) — «ніжні, повітряні, ароматні, з маковою начинкою».
«Це чудова страва, яка порадує всю сім'ю і на Миколая, і на Різдво», — запевнила блогерка.
На жаль, цього разу кіт блогерки займався улюбленої котячою справою — сном, тому не допомагав господині. Але пампухи вийшли чудові.
Для приготуваннн знадобиться:
Тепле молоко 120 г
Сухі швидкодіючі дріжджі — 6 г (або 18 г живих дріжджів)
Цукор — 1 ч.л.
Цедра 1 лимона
Ванільний цукор — 10 г
Цукор — 2 ст.л.
Яйце — 1 шт.
Жовток — 1 шт.
Вершкове масло — 70 г
Сіль — 1/3 ч.л.
Борошно — 350 г
Мак — 125 г
Родзинки — 50 г
Цукор — 50 г
Як готувати смаколики, блогерка показала на відео.
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