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Пампухи — смачна випічка на святого Миколая та Різдво за рецептом блогерки-красуні з чарівним голосом і котом (відео)

13:10 6 грудня 2023
пончики

Українська фудблогерка-красуня Alina Foodee, яка відома не тільки своїм чарівним «ляльковим» голосом, а й неабиякими кулінарними талантами, добре знається як на сучасних «дієтичних» стравах, так у традиційній кухні.

Alina запропонувала шанувальникам приготувати українські «пампухи» (наголос на останньому складі) — «ніжні, повітряні, ароматні, з маковою начинкою».

«Це чудова страва, яка порадує всю сім'ю і на Миколая, і на Різдво», — запевнила блогерка.

На жаль, цього разу кіт блогерки займався улюбленої котячою справою — сном, тому не допомагав господині. Але пампухи вийшли чудові.

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Для приготуваннн знадобиться:
Тепле молоко 120 г
Сухі швидкодіючі дріжджі — 6 г (або 18 г живих дріжджів)
Цукор — 1 ч.л.
Цедра 1 лимона
Ванільний цукор — 10 г
Цукор — 2 ст.л.
Яйце — 1 шт.
Жовток — 1 шт.
Вершкове масло — 70 г
Сіль — 1/3 ч.л.
Борошно — 350 г

Мак — 125 г
Родзинки — 50 г
Цукор — 50 г

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Як готувати смаколики, блогерка показала на відео.

Господиням також варто згадати рецепт салату «Міледі» від кулінарки Людмили Борщ.

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