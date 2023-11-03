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«Ситний, смачний і дуже легкий у приготуванні»: гарбузовий суп від шеф-кухаря Валі Саєнко

16:03 3 листопада 2023
Гарбузовий суп

Шеф-кухарка Валя Саєнко, яка раніше поділилася рецептом оладок з гарбуза та яблук, розповіла, як приготувати гарбузовий суп.

«Всім привіт! Сьогодні даю рецепт гарбузового супу. Цей суп просто необхідно приготувати. Осінній, ситний, смачний і дуже легкий в приготуванні. Отже, готуємо», — написала вона.

Інгредієнти:

Гарбуз — приблизно 1,5−2 кг
Морква — 1 шт
Цибуля — 1 шт
Перець болгарський — 2 шт
Часник — 1 головка
Вершки — 200 гр
Бульйон — 500−1 л (на крайній випадок вода)
Сіль, перець
Сухий імбир, кориця, мускатний горіх — за бажанням, але дуже раджу, трішки
Копчена паприка
Чебрець

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«Для подачі: йогурт грецький (чи сметана або вершки), можна зробити часникові сухарики, посмажити бекон або креветки, насіння гарбуза чи соняшника. Чи просто подати з сирними тостами», — розповіла Саєнко.

Спосіб приготування:

Гарбуз чистимо і нарізаємо. Моркву, цибулю та перець теж. У часника відрізаємо верхівку. Все змащуємо олією, посипаємо спеціями, чебрецем і запікаємо до м’якості гарбуза та моркви.

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Далі зсипаємо всі овочі в кастрюлю, часник чистимо. Додаємо вершки і бульйон (воду) і перебиваємо блендером. Кількість рідини залежить від того на скільки густий суп Ви бажаєте. Доводимо до смаку (сіль, перець) і доводимо до кипіння. Готово!

Можна додати до овочів: цвітну капусту, броколі, кабачок, томати, перець чілі, картоплю чи батат. Але гарбуза має бути більше у пропорціях.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як запікати гарбуз у духовці та приготувати гарбузовий кекс. На думку дієтологів, дотримання гарбузової дієти допоможе привести тіло у форму за короткий час.

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