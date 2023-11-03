«Ситний, смачний і дуже легкий у приготуванні»: гарбузовий суп від шеф-кухаря Валі Саєнко

Шеф-кухарка Валя Саєнко, яка раніше поділилася рецептом оладок з гарбуза та яблук, розповіла, як приготувати гарбузовий суп.

«Всім привіт! Сьогодні даю рецепт гарбузового супу. Цей суп просто необхідно приготувати. Осінній, ситний, смачний і дуже легкий в приготуванні. Отже, готуємо», — написала вона.

РЕКЛАМА

Інгредієнти:

Гарбуз — приблизно 1,5−2 кг

Морква — 1 шт

Цибуля — 1 шт

Перець болгарський — 2 шт

Часник — 1 головка

Вершки — 200 гр

Бульйон — 500−1 л (на крайній випадок вода)

Сіль, перець

Сухий імбир, кориця, мускатний горіх — за бажанням, але дуже раджу, трішки

Копчена паприка

Чебрець

РЕКЛАМА

«Для подачі: йогурт грецький (чи сметана або вершки), можна зробити часникові сухарики, посмажити бекон або креветки, насіння гарбуза чи соняшника. Чи просто подати з сирними тостами», — розповіла Саєнко.

Спосіб приготування:

Гарбуз чистимо і нарізаємо. Моркву, цибулю та перець теж. У часника відрізаємо верхівку. Все змащуємо олією, посипаємо спеціями, чебрецем і запікаємо до м’якості гарбуза та моркви.

РЕКЛАМА

Далі зсипаємо всі овочі в кастрюлю, часник чистимо. Додаємо вершки і бульйон (воду) і перебиваємо блендером. Кількість рідини залежить від того на скільки густий суп Ви бажаєте. Доводимо до смаку (сіль, перець) і доводимо до кипіння. Готово!

Можна додати до овочів: цвітну капусту, броколі, кабачок, томати, перець чілі, картоплю чи батат. Але гарбуза має бути більше у пропорціях.