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Україна

Ворог атакував Україну вночі «шахедами»: сили ППО збили 14 з 15 російських дрони

8:15 24 грудня 2023
ЗСУ

У ніч проти 24 грудня окупанти атакували Україну «шахедами». Всього було запущено 15 дронів з російського Приморсько-Ахтарська, повідомили в Повітряних силах. В результаті бойової роботи знищено 14 «шахедів».

«В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 14 „шахедів“ у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей», — йдеться у публікації.

Зокрема, над Дніпропетровською областю збили 4 дрони, стільки ж над Миколаївською.
Крім шахедів, у суботу росіяни випустили по Дніпропетровській області близько півтора десятки артилерійських снарядів.

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Російські загарбники регулярно використовують дрони-камікадзе у спробах вдарити по населених пунктах України. Вони запускають беспілотники з окупованого Криму, та території рф. Часто боєприпаси запускаються кількома хвилями.

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