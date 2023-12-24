Ворог атакував Україну вночі «шахедами»: сили ППО збили 14 з 15 російських дрони
У ніч проти 24 грудня окупанти атакували Україну «шахедами». Всього було запущено 15 дронів з російського Приморсько-Ахтарська, повідомили в Повітряних силах. В результаті бойової роботи знищено 14 «шахедів».
«В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 14 „шахедів“ у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей», — йдеться у публікації.
Зокрема, над Дніпропетровською областю збили 4 дрони, стільки ж над Миколаївською.
Крім шахедів, у суботу росіяни випустили по Дніпропетровській області близько півтора десятки артилерійських снарядів.
Російські загарбники регулярно використовують дрони-камікадзе у спробах вдарити по населених пунктах України. Вони запускають беспілотники з окупованого Криму, та території рф. Часто боєприпаси запускаються кількома хвилями.94