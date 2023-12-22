Ворог атакував житлові квартали Херсона, постраждала літня жінка
Вдень 22 грудня російські терористи в черговий раз обстріляли Херсонщину. Зокрема, з артилерії вдарили по житлових кварталах обласного центру. Внаслідок обстрілів є постраждала.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«Сьогодні ворог знову вдарив з артилерії по житлових кварталах. Було влучання в будинок. Вибиті шибки, посічені фасади, шматки стін… Така картина зустрічає містян», — написав Прокудін.
Внаслідок обстрілів постраждала 85-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці.
За інформацією очільника ОВА, за минулу добу противник здійснив 117 обстрілів, випустивши 569 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації та БПЛА, з них — 3 «Shahed».
По місту Херсон ворог випустив 65 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Одна людина загинула, ще 2 — дістали поранення.
Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.
Як повідомляли «ФАКТИ», на півдні українські захисники знищили одразу три російські винищувача-бомбардувальника Су-34. Це носії КАБів, Х-59, які обстрілювали Херсонщину.152