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Спорт

Тенісистка збірної України побралася з росіянином (фото, відео)

10:34 25 грудня 2023
Катаріна Завацька та Ален Авідзба

Відома тенісистка Катаріна Завацька (172-а у світовому рейтингу), яка разом з Мартою Костюк принесла Україні сенсаційну перемогу над Японією у матчі Кубка Біллі Джин Кінг, виходить заміж за російського «колегу з цеху» Алена Авідзбу.

Про свої заручини з коханим, який старший за неї на 19 днів, 23-річна уродженка Луцька повідомила, розмістивши відео в Instagram. На кадрах видно, як Катаріна малює картинку, на якій зображено тропічний острів, а на його фоні чоловіча рука тримає жіночу з обручкою.

Катаріна та Ален зустрічаються вже шість років, а про їхній роман стало відомо у 2021 році. Наречений українки народився у Сочі. Найвище місце у світовому рейтингу — 380-е — Авідзба посідав у 2019 році, тоді ж тенісист дебютував в основній сітці турнірів ATP на Кубку кремля.

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До речі, восени минулого року Катаріна Завацька, яка у січні стартує у кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії-2024, емоційно відреагувала на ракетні обстріли України, «подякувавши» російським окупантам за «визволення».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тенісистка Марта Костюк після повномасштабного вторгнення рф розлучилася з бойфрендом з росії і пізніше вийшла заміж за українця.

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Фото Instagram

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