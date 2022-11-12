Костюк та Завацька принесли Україні сенсаційну перемогу над Японією у матчі Кубка Біллі Джин Кінг (відео)

Рано-вранці (за київським часом), у неділю, 12 листопада, друга ракетка України Марта Костюк (70-а в рейтингу WTA), яка нещодавно показала свого нового коханого, розгромила в Токіо Моюку Утідзіму (105-а) — 6:0, 6:3 та принесла нашій команді сенсаційну гостьову перемогу над Японією у матчі плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг — 3:0.

Зазначимо, що у перших двох зустрічах Костюк взяла гору над Мікакі Дої (180-а) — 7:6 (1), 6:4, а Катаріна Завацька (339-а) впоралася з Утідзімою — 7:6 (3), 6:2. Після успіху подруг по команді Людмилі Кіченок, яка нещодавно в дуеті з Оленою Остапенко з Латвії дійшла до півфіналу парного Підсумкового турніру в США, навіть не довелося виходити на корт — Марта і Катаріна постаралися (хоча парний поєдинок Україна — Японія, який ні на що не вплине, ще може бути зіграний).

Катаріна Завацька та капітан української збірної Михайло Філіма

До речі, наша команда дуже емоційно відреагувала на успіх у Токіо, скандуючи «Смерть ворогам», «Херсон — це Україна!» та «Марта — молодець!»

Навесні 2023 року збірна України зіграє в раунді Qualifiers за право виступати восени у фінальному турнірі Кубка Біллі Джин Кінг.

Нагадаємо, що в Японії за нашу національну команду не змогли зіграти Еліна Світоліна, яка взяла паузу в кар'єрі та нещодавно народила дочку, і Даяна Ястремська, котра продовжує відновлення після того, як потрапила до лікарні через проблеми з нирками. Заради справедливості зазначимо, що за Японію не виступала експерша ракетка світу Наомі Осака.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна вперше показала новонароджену доньку у смішному відео.

Фото ФТУ

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