Знайшли вихід із ситуації: як кремль обходить нафтові санкції ЄС

Нафтове ембарго ЄС проти росії має сильно вдарити по Кремлю у фінансовому плані. Але тепер виявляється, що існує лазівка, яка дозволяє нафті продовжувати надходити на Захід — і навпаки, багато грошей до москви.

Незважаючи на жорсткі санкції, запроваджені Заходом, росія цього року отримала понад мільярд євро від продажу нафти до ЄС. Такими є результати нещодавнього аналізу неурядової організації Global Wittness та аналітичних центрів Center for the Study of Democracy (CSD) і Center for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Згідно з аналізом, російська нафтова компанія «Лукойл» скористалася лазівкою в кримінальному законодавстві, щоб продавати нафту до ЄС всупереч фундаментальній забороні на імпорт російських енергоносіїв. Це стало можливим завдяки винятку, який застосовується до Болгарії до кінця 2024 року. Оскільки країна сильно залежить від російської нафти, Брюссель дозволив Бургаському нафтопереробному заводу, мажоритарним власником якого є «Лукойл», продовжувати постачати сиру нафту з росії. Нафта в основному надходить до країни Чорним морем.

За даними організацій, лише до кінця жовтня «Лукойл» продав 4,95 мільйона тонн своїй болгарській компанії-шлюзу. За оцінками Global Wittness, кремль, ймовірно, зібрав близько 1,13 мільярда євро податків — стільки, скільки, за словами президента путіна, потрібно для фінансування російських найманців «Вагнера» протягом року.

Але це ще не все. Згідно зі звітом організацій, «Лукойл» використовує другу лазівку, щоб нафта, перероблена в Болгарії, могла потрапляти в інші країни — хоча це фактично заборонено. Виняток для Болгарії передбачає, що нафтопереробний завод у Бургасі може переробляти російську нафту лише для внутрішнього ринку, але не продавати її іншим країнам. Однак аналіз, проведений організаціями, вказує на те, що він, можливо, зробив саме це — посилаючись на спеціальне правило, яке діє з лютого цього року: Болгарії дозволено реекспортувати бензин і дизель в окремих випадках, якщо вони використовуються, наприклад, в Україні, або якщо Бургас не може зберігати нафту в Болгарії через екологічні ризики чи ризики для безпеки.

