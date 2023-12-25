Безпілотник потрапив у танкер із хімікатами: США звинуватили Іран в атаці на судно

Американські військові стверджують, що іранський безпілотник в Індійському океані завдав удару по судну, що перевозило хімікати. Іран поки що не відреагував на ці звинувачення. На щастя, ніхто не постраждав.

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Атака сталася, коли судно знаходилося за 370 км від індійського міста Веравал о 10:00 за місцевим часом 23 грудня, йдеться в повідомленні Міністерства оборони США.

Після удару на борту танкера Chem Pluto, що ходить під ліберійським прапором, але належить японській компанії і експлуатується голландською компанією, спалахнула пожежа. Танкер-хімовоз також почав набирати воду. Індія відправила літаки і кораблі на допомогу.

BBC, посилаючись на дані фірми з морської безпеки Ambrey, зазначає, що підтримувані Іраном повстанці Хуси останніми днями використовують дрони і ракети для нападу на судна в Червоному морі, але до цього часу агресії так далеко від Ємену не було.

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Пентагон повідомив, що судно Chem Pluto було атаковане «штурмовим безпілотником, запущеним з Ірану». Це перший випадок, коли США публічно звинуватили Іран у безпосередній атаці на судно. Раніше американці звинувачували Іран у «глибокій причетності» до планування атак на комерційні судна в Червоному морі. Іран це заперечував.

Багато світових судноплавних компаній призупинили операції в Червоному морі через підвищений ризик нападів.

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Раніше повідомлялося, що Роман Безсмертний вважає: «Ми заходимо у століття дуже серйозного силового протистояння у світі».

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