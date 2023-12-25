В росії для війни з Україною формують «Африканський корпус»: очікуються постачання найманців із Буркіна-Фасо

Росія готує експедицію в Африку для пошуку найманців для своєї колоніальної загарбницької війни проти України. Наразі ворог проводить рекрутингову кампанію у Курській області, де очікує набрати від 50 до 100 солдатів і офіцерів для наповнення так званого «Африканського корпусу». Останній рф створює як заміну найманцям ПВК «Вагнер», які діяли в Африці, але були відправлені воювати против України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

ВІДЕО ДНЯ

Розширення вказаного контингенту планується на території Буркіна-Фасо, а основним видом діяльності найманців буде підготовка місцевих та перепідготовка нових хвиль місцевих найманців для відправки на війну проти України.

Як писали «ФАКТИ», «вагнерівці» готували бойовиків ХАМАС до атаки на Ізраїль. Американське видання The Wall Street Journal (WSJ) після смерті ватажка вагнера євгена пригожина провело гарячими слідами власне розслідування і встановило, що пригожин провів свої «останні дні» в Африці.

РЕКЛАМА

163

Читайте нас у Facebook та Instagram