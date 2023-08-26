Віз із Африки золото у дерев'яних ящиках: у ЗМІ розповіли про останні дні пригожина

У центрі уваги провідних світових ЗМІ залишається передбачувана загибель в авіакатастрофі засновника ПВК «Вагнер» євгена пригожина. Американське видання The Wall Street Journal (WSJ) провело гарячими слідами власне розслідування і встановило, що пригожин провів свої «останні дні» в Африці. Метою його поїздки туди була спроба довести, що він, як і раніше, контролює ситуацію після свого невдалого «маршу на Москву».

WSJ стверджує, що 18 серпня пригожин перебував у Бангі, столиці Центральноафриканської Республіки (ЦАР). Там він зустрівся із президентом країни Фостен-Арканжем Туадерою. Переговори проходили у президентському палаці у присутності глави розвідки ЦАР Ванцета Лінгісари.

Колишній «кухар путіна» запевняв їх, що червневий заколот у росії не завадить йому посилити присутність ПВК «для забезпечення безпеки» в країні та залучити нові інвестиції у сільське господарство.

Офіційні особи ЦАР відмовилися коментувати цю інформацію.

Наступного дня, 19 серпня, стверджує WSJ, пригожин зустрівся в Бангі з п'ятьма командирами Сил швидкого реагування Судану (воєнізоване угруповання, яке використовує найманців у зіткненнях з військом ісламізму урядом країни). Вони прибули до столиці ЦАР на гелікоптері ПВК «Вагнер» із суданської провінції Дарфур, яка не контролюється владою країни. Гості привезли пригожину «подарунок» — золоті злитки із суданських копалень.

Це була подяка за те, що «вагнерівці» надали їм ракети класу «земля-повітря».

Золото було у дерев'яних ящиках. пригожин подякував, але відразу сказав: «Мені потрібно більше золота». Про це виданню розповів на правах анонімності суданський чиновник, знайомий зі змістом розмови.

З ЦАР пригожин ненадовго вилетів до Малі приватним літаком. Він зазвичай використовував цей борт для своїх переміщень африканськими країнами. У Малі пригожин позував на тлі місцевих армійських пікапів.

Схоже, саме тоді і було записано його останнє відеозвернення, яке з'явилося у мережі 21 серпня. Власник ПВК «Вагнер» знову запрошував добровольців на роботу і вихвалявся, що «робить росію ще більш величною на всіх континентах, а Африку — ще більш вільною».

З Малі пригожин відлетів до росії. Його відліт збігся у часі з прибуттям до Лівії делегацію міноборони росії. Зазначається, що це був перший візит російських військових до цієї африканської країни за довгий час. Відомо, що вони прибули 22 серпня. Делегацію очолював заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров. Нагадаємо, саме з ним пригожин спілкувався у штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону, який був захоплений «вагнрівцями» під час заколоту. Бізнесмен присоромив Євкурова через те, що той звернувся до нього на «ти».

Як вважає WSJ, кінцевим пунктом поїздки пригожину до Росії був Санкт-Петербург. Однак його приватний літак зазнав катастрофи у Тверській області 23 серпня.

Африканський вояж пригожина підтвердив 24 серпня володимир путін, коли вперше прокоментував публічно загибель «бунтівного» бізнесмена.

Навіщо пригожин так ризикував і вирушив до Африки? WSJ вважає, що він мав дві мети. Перша — забрати золото. Друга — переконати своїх африканських клієнтів, що саме він продовжує контролювати ситуацію у їхньому регіоні. Пригожин поспішав, оскільки кремль вирішив після маршу на Москву прибрати до рук його африканський бізнес. Саме з цією метою представники міноборони росії активізували свої візити до Африки. Протягом останніх двох місяців тихо йшло дуже напружене змагання між мінобороною та пригожиним. І його загибель очевидно визначила переможця.

Раніше експерти Інституту вивчення війни проаналізували, хто наказав збити літак пригожину та хто саме був на борту.

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