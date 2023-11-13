Нова платіжка за газ: експерт пояснив, за що саме платитимуть українці з нового року

Засновник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, за які сервіси сплачуватимуть з 1 січня 2024 року українці, отримуючи нові «газові» платіжки. Йдеться про обслуговування газових мереж.

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«Один раз на рік спеціалісти повинні здійснювати візуальний огляд газопроводів, перевіряти наявність вільного доступу до них, стан пофарбування і кріплень газопроводу, наявність футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, стан ущільнення міжтрубного простору, очищати його від бруду та, в разі потреби, відновлювати його», — пише експерт та додає, що у багатоквартирних будинках один раз на 6 місяців (до початку та після закінчення опалювального сезону) здійснюється перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання. У приватних будинках та квартирах така опція здійснюється вдвічі рідше — лише 1 раз на рік.

А в міжопалювальний період, один раз на 3 роки, у багатоповерхівках випробовують на щільність під певним тиском ділянки газопроводів. В приватних будинках та квартирах такі випробування здійснюються лише тоді, якщо протяжність внутрішнього газопроводу становить більше ніж 5 м.

Також, за його словами, один раз на рік перевіряється працездатність запірних пристроїв, установлених на газопроводах. Здійснюється їх очищення від залишків корозії й мастила.

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Відповідно до вимог та рекомендацій заводів-виробників, однак не рідше одного разу на рік, здійснюється техогляд газового обладнання. А саме: прочищення пальників та системи видалення продуктів згорання газу, регулювання режимів роботи, перевірка параметрів спрацювання автоматики безпеки та відповідності робочого тиску перед газовими приладами, перевірка щільності газових комунікацій та усунення наявних витоків газу.

Щороку, одночасно з техоглядом газового обладнання здійснюється перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах.

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Також, не рідше одного разу на рік надавач послуг повинен перевірити належну роботу стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень.

Раніше в компанії «Нафтогаз» пояснили, чому газ у конфорках горить жовтим або червоним полум’ям, додавши, що колір полум’я до якості газу не має жодного відношення.

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Фото Pixabay

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