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Клуб споживачів

На паперову платіжку чекати не потрібно: клієнтам «Нафтогазу» підказали ще один спосіб оплати рахунку за спожитий газ

19:08 25 листопада 2023
Оплата за газ

Українці, які нещодавно почали отримувати три платіжки за газ, можуть отримувати платіжки за газ від «Нафтогазу» в терміналах «Ощадбанку». Про це повідомили в газопостачальній компанії.

«Не треба чекати паперовий рахунок чи згадувати, куди він подівся. Платіжні документи для користувачів сервісу доступні в понад 2,5 тисячах терміналів самообслуговування. Рахунки можна роздрукувати після 10-го числа й одразу ж оплатити. Для клієнтів ГК „Нафтогаз України“ послуга безкоштовна. Щоб скористатися сервісом, необхідно ввести у пошук „Нафтогаз“ та обрати потрібну дію. Наступним кроком — ввести свій особовий рахунок та прізвище у відповідних полях», — йдеться у повідомленні.

Після цього споживачі газу зможуть оплатити рахунок чи надрукувати сформовані документи: рахунок за газ; акт звірки розрахунків; довідку про відсутність заборгованості.

Як писали «ФАКТИ», раніше клієнтам «Нафтогазу» роз'яснили, куди діваються суми їхньої переплати за газ, а також, чому споживачам газу нараховують «зайві куби».

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