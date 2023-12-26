Допоможуть примножити удачу: які кольори одягнути в новорічну ніч 2024

Коли ми всі готуємося до новорічних святкувань, актуальним є питання: «Що вдягнути, щоб не тільки виглядати казково, але й привернути удачу?» І тут варто вам скласти ідеальний, схвалений Дерев'яним Драконом наряд, пише видання The Wed.

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Якщо ви прагнете примножити свою удачу, радимо ввійти у 2024 рік в улюблених кольорах Дракона. Це ідеальний спосіб привітати позитив, що йде назустріч! Якщо рік Чорного Кролика був сповнений затишку та приглушених тонів, то цього разу головне правило — чим більше кольору та блиску, тим щасливішим буде рік. Подумайте про металеві кольори, пристрасні червоні та смарагдові зелені.

Зелений

Коли ви уявляєте собі Дерев'яного Дракона, який колір одразу спадає вам на думку? Швидше за все, зелений, чи не так? Колір оновлення, зростання, зцілення, гармонії ідеально резонує з духом і енергією Дракона. Тож неодмінно вплітайте цей прекрасний відтінок у свій новорічний вечірній ансамбль. Тільки пам'ятайте, що символ 2024 року надає перевагу природній зелені, кольорам листя, моху або смарагду. Додайте зелені акценти у свій образ за допомогою макіяжу, аксесуарів або прикрас із зеленим камінням.

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Червоний

Це ще один безпрограшний колір для новорічної вечірки! По-перше, це найгарячіший відтінок сезону, якому повністю належать усі останні модні покази. Повірте, в червоному ви будете магнітом уваги — стильно і неможливо не помітити! У китайській культурі він також вважається найщасливішим кольором, що приносить людям багатство і щастя. Ну, а хто б не хотів таких позитивних благословень у своєму житті? До того ж, червоний просто кричить про впевненість — а Дракон цінує сміливих, амбітних і готових відкрити своє серце для нових починань.

Фіолетовий

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Чарівний і таємничий, фіолетовий — найкращий вибір кольору для найфантастичнішої і найчарівнішої ночі в році. Він уособлює лідерство, розкіш і владу — якості, які так любить Дракон. Якщо ви шукаєте ідеальну фіолетову річ, зверніть увагу на насичені та глибокі відтінки, а не на світлі пастельні тони.

Золото

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Обирати щось блискуче і сяюче для новорічного вечора — це вже майже традиція. Багато хто вірить, що це може привернути захоплюючі можливості та удачу. Блискуче золото — ваш безпрограшний варіант для вступу в рік Дерев'яного Дракона! Міфічна істота любить все, що асоціюється з процвітанням і багатством, а золото — це саме воно. Незалежно від того, чи це біле золото, чи жовте, обов'язково додайте його до свого вечірнього гардеробу. Дракон точно схвально кивне вам головою!

Срібло

Дракон теж полюбляє срібло! Як і золото, воно уособлює фінансовий успіх і може допомогти вам прискорити позитивні зміни у вашому житті. Тож коли справа доходить до вашого новорічного образу, скажіть «так» топам, спідницям і сукням зі срібла, оздобленим блискітками.

Коричневий

А як щодо коричневого? Будучи земляним тоном, він ідеально поєднується зі стихією Дерева. Крім того, коричневий (особливо його шоколадний відтінок!) — один з актуальних must-have, який може стати чудовим доповненням до вашого вбрання для новорічної вечірки. Хоча він, можливо, і не кричить про святковість, як золотий або смарагдово-зелений, у нього є свій шарм. Тож ми обов'язково рекомендуємо спробувати! Щоб виділити коричневий, поєднуйте його з більш світлими речами, наприклад, золотисто-бежевими. Цей контраст дійсно може зробити коричневий популярним і створити стильний, збалансований образ.

Білий

Новий рік, нова глава і нові починання! Якщо ви прагнете почати 2024 рік з чистого аркуша, подумайте про те, щоб одягнути щось біле. Чистий і стильний, цей колір ідеально поєднується зі святковою атмосферою, легко піддається стилізації та повністю передає суть зими з її сніжним шармом. Обирайте щось елегантне, наприклад, атлас, шовк та органзу.

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