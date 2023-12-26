Будинок дитинства Бейонсе загорівся на Різдво
Будинок у Х'юстоні, де в дитинстві жила музична королева Бейонсе, яка нещодавно виступила разом з 11-річною дочкою, загорівся в перші години Різдва. Як повідомляє місцева телекомпанія KTRK, співробітники пожежної служби Х'юстона відреагували на пожежу в будинку, розташованому у кварталі 2400 по вулиці Роуздейл, в Третьому районі міста, близько 2 години ночі. Будинок вже був охоплений полум'ям, але сім'я, що проживала в ньому — подружжя з двома маленькими дітьми, не постраждала.
«Вони чудово попрацювали, — сказав про роботу пожежників начальник району Джастін Барнс. — Менш ніж за 10 хвилин ми впоралися з вогнем».
Сім'я Бейонсе не живе в цьому будинку вже кілька десятиліть, але він залишається місцевою визначною пам'яткою.
«Зростати там було весело, — сказала Бейонсе в інтерв'ю 2019 року. - У нас завжди було величезне подвір'я, де можна було гратися. Мама дозволяла моїм друзям постійно приходити до нас; це було схоже на безперервну піжамну вечірку в нашому домі. Літо я проводила в AstroWorld, SplashTown, у танцювальному класі пані Дарлетт та на виставках. У мене було чудове дитинство в Х'юстоні! Там відбулися деякі з найкращих моментів мого життя».
Нещодавно Бейонсе випустила фільм про свій тур «Ренесанс», який зафіксував її останню дивовижну серію живих концертів.
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