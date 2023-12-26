Непереможний боксер на прізвисько Монстр став абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах: відео нокауту

У вівторок, 26 грудня, на Ariake Arena у столиці Японії Токіо відбувся грандіозний вечір боксу, у головному бою якого непереможний чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях японець Наоя Іноуе (26 перемог, 23 з них — нокаутом), який переміг у липні американця Стівена Фултона, нокаутував філіппінця Марлона Тапалеса (37 перемог, 19 з них — нокаутом, 4 поразки) та став абсолютним чемпіоном світу у першій напівлегкій вазі. Примітно, що рік тому боксер із Країни сонця, що сходить, завоював аналогічний титул у найлегшій вазі (першим з 1973 року). Легенда!

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Розв'язка поєдинку в Токіо наступила в 10-му раунді, коли Тапалес, що гідно бився, пропустив кілька потужних ударів і припав на коліно. Філіппінець спробував підвестися, але марно.

«Красно дякую Тапалесу, який прийняв цей бій. Думаю, перший напівлегкий дивізіон — це моя вага зараз. 2024 року покажу себе ще краще», — заявив після перемоги японець.

Зазначимо, що 30-річний Наоя Іноуе дебютував на професіональному рингу у 2012 році і вже у шостому поєдинку став чемпіоном світу, здобувши титул WBC у першому найлегшому дивізіоні (до 49 кг). Згодом японець став чемпіоном у другій найлегшій вазі (до 52,2 кг) та абсолютним чемпіоном у найлегшій вазі (до 53,5 кг).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній суперник Усика британець Дюбуа брутально нокаутував 155-кілограмового здорованя зі США за 10 секунд до закінчення бою.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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