Ракам настав час позбутися вантажу минулого, а Скорпіонам — помиритися з тими, з ким у сварці: гороскоп на 27 грудня 2023 року

Середу, 27 грудня — день останньої у цьому році повні, астрологи вважають днем, сповненим потужною позитивною енергетикою. День сприятливий для старту важливих проєктів. Втім, є важлива умова — енергетику цього дня потрібно використовувати у позитивних цілях, а проєкти не мають бути направленими на руйнацію.

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Овен

Хороший день, щоб ваші ідеї втілити в життя або хоча б донести їх до громадськості. І, можливо, знайдуться люди, які допоможуть вам їх реалізувати. Хороший день для плідного спілкування, різного роду домовленостей. Намагайтеся знаходити компроміс, не тисніть на співрозмовника. В особистому житті не варто комусь нав'язуватися. Краще займіться своїми справами, їх перед новим роком може бути багато, інформує Ukr.Media.

Телець

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Сприятливий день, щоб зайнятися зміцненням стосунків, не тільки романтичних, а й ділових. Не відмовляйтеся відразу від пропозицій, які на перший погляд здаються не такими привабливими. Потім ви можете змінити свою думку. Робота допоможе відволіктися від негативних думок, тому пориньте в неї з головою.

Близнюки

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Поставтеся до проблем, що виникають, із легкістю, не приймайте близько до серця. Ви швидко з ними впораєтеся. Зате вони триматимуть вас у тонусі. Оптимістичний настрій допоможе в справах. Хтось зачарується вами і, можливо, зробить привабливу пропозицію. Тому намагайтеся бути доброзичливішими. Проте перевіряйте всю інформацію, що надходить, — можлива недомовленість.

Рак

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Сьогодні Ракам добре б замислитися про те, що в їхньому житті давно вже стало зайвим. У когось це будуть стосунки, що застаріли, в інших — робота, яка не приносить ні задоволення, ні грошей. Подумайте над тим, що ви можете змінити найближчими днями. Деякі зрозуміють, що якісь їхні риси заважають вибудовуванню гармонійних стосунків, і постараються їх змінити.

Лев

Особливо важливими сьогодні будуть питання здоров'я і роботи. Хтось закінчить важливий проєкт, інші — курс приймання вітамінів, медикаментів. Хороший день, щоб поставити крапку в тій діяльності, яка вам зовсім не цікава. Енергії буде мало, тому намагайтеся не розпорошуватися, а робіть тільки необхідне. Корисні прогулянки на свіжому повітрі, йога.

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Діва

На перше місце у Дів виходять сьогодні романтичні зв'язки, взаємини з дітьми. Хтось із Дів ухвалить рішення розлучитися. Інші, навпаки, зрозуміють, що потрібно жити разом. З дітьми, деякі, нарешті, знайдуть взаєморозуміння. Хороший день для зустрічей із друзями, з людьми, з якими у вас є спільні інтереси.

Терези

27 грудня Терезам доведеться балансувати між домом і роботою. Хтось всіляко ухилятиметься від роботи і чекатиме, коли закінчиться робочий день. Інші, навпаки, так зануряться в робочий процес, що забудуть про час. І це не сподобається вашому партнеру. У декого в житті можуть відбутися приємні зміни.

Скорпіон

Сьогодні у Скорпіонів буде багато спілкування, поїздок або листувань у соціальних мережах. Хтось цього дня може ухвалити рішення про припинення навчання, про повернення додому. У багатьох буде відчуття, що все змінюється і повертається на свої місця. Якщо ви були у сварці із сусідами, братами, сестрами, то сьогодні хороший день для примирення.

Стрілець

Сьогодні Стрільці можуть по-новому поглянути на себе і зрозуміти, що щось доведеться міняти не тільки зовні, а й у характері, якщо хочете вибудовувати гармонійні та продуктивні стосунки з людьми. Для покупок це не найкращий день, особливо для дорогих. Продумайте свій бюджет, зробіть аналіз витрат. Можливо, є речі, на які не варто витрачати гроші?

Козоріг

Тема партнерства буде особливо важливою сьогодні для Козорога. Це може стосуватися як ділового співробітництва, так і особистого життя. Можливе непорозуміння, вирішення важливих питань краще відкласти. Емоцій може бути багато, а результату мало. Займіться чимось самостійно, що можна зробити без залучення інших людей.

Водолій

Енергії буде недостатньо у Водоліїв, щоб працювати на повну силу. Тому займіться тільки тим, що не можна залишити до завтра. Творчі люди отримають заряд натхнення. У когось з'явиться бажання зайнятися рукоділлям, почитати книгу, полежати на дивані та подивитися фільм. Дозвольте собі розслабитися і не проявляти активність.

Риби

Якщо ви в парі, то це гарний день для романтичного вечора, що плавно перетікає в ніч. Тільки не потрібно заводити серйозну розмову, крім емоцій, результату не отримаєте. Приділіть більше уваги дітям, постарайтеся дізнатися, про що вони думають, чого хочуть, щиро цікавтеся їхнім життям. Вільні Рибки можуть тужити за тим, що вони самі. Тому краще займіть себе якимось хобі.

Раніше астрологи називали найбільшими щасливчиками передноворічного тижня людей, які народились під п'ятьма сузір'ями.

Фото Pixabay

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