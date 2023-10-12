Жінка загинула, вистрибнувши з вікна сьомого поверху під час пожежі у Києві (фото, відео)

У Києві, де останнім часом почастішали випадки самогубства, коли люди стрибали з багатоповерхівок, сталася ще одна трагічна подія — жінка вистрибнула із вікна своєї квартири, що була охоплена пожежею.

Як повідомляють в столичному главку ДСНС, ця надзвичайна подія сталася увечорі напередодні на вул. Івана Виговського, 26, що у Подільському районі столиці. Жінка 1990 року народження загинула.

«Бійці встановили, що загоряння сталося в одній із квартир на 7 поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Вогнеборці негайно приступили до гасіння пожежі, але ліквідація значно ускладнювалася щільним захаращенням квартири сміттям та іншими легкозаймистими речами. Густе засадження дерев та лінії електропередач унеможливлювали встановлення автодрабини на під’їздах до будинку, аби пришвидшити ліквідацію пожежі ззовні через вікна квартири», — йдеться у повідомленні.

Фото ДСНС

О 22:25 займання було локалізовано на площі 40 кв. м та о 22:53 — ліквідовано.

Вже згодом було встановлено, що ще одна жінка, 1962 року народження, пролізла через захаращені двері та покинула помешкання самостійно до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Фото ДСНС

Постраждала звернулася за допомогою до лікарів. З попереднім діагнозом «опіки верхніх дихальних шляхів» її було госпіталізовано до медичного закладу.

Для ліквідації пожежі залучалося 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу. Обставини трагічного випадку та причину виникнення пожежі встановлюються правоохоронцями.

Нагадаємо, що днями на Вінничині під час пожежі в домі, де на той момент знаходилося шестеро дітей без нагляду дорослих, загинули двоє маленьких братів.

Фото ДСНС

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