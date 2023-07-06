У Польщі з 1 липня запроваджено нові правила для водіїв: що важливо знати українцям

В Польщі, де українцям дозволили їздити з простроченими посвідченнями водія до кінця 2023 року, з 1 липня запрацювали нові правила для водіїв, пише inpoland.net.pl.

Так, відтепер скасовано збір плати за проїзд державними автомагістралями для водіїв автомобілів масою до 3,5 тонн і мотоциклів. На двох автомагістралях, які дотепер були платними, можна їздити безкоштовно: A2: Konin — Stryków, A4: Wrocław — Sośnica. Електронне мито, як і раніше, стягуватиметься головою Національної фіскальної адміністрації з автотранспортних засобів з максимальною допустимою масою понад 3,5 тонни та автобусів.

Також уряд подбав про підвищення безпеки пасажирів при використанні програми таксі.

Нововведення передбачають зміни щодо штрафних балів. Згідно зі змінами, інформація про кількість отриманих балів, що зберігається в центральному реєстрі водіїв, видалятиметься з нього після закінчення одного року, а не двох років, як зараз.

Крім того, водії знову зможуть проходити курси перенавчання власним коштом для зниження штрафних балів, але не частіше ніж раз на 6 місяців.

Новий закон також вводить заборону на обгін вантажних автомобілів на швидкісних автомагістралях, «якщо швидкість руху цього транспортного засобу значно менша, ніж обмеження швидкості для транспортних засобів категорії N2 або N3, що діє на цій дорозі».

Під час роботи в Комітеті з інфраструктури було передано, що значно менша швидкість означає принаймні на 10 км/год повільніше, ніж дозволено правилами.

Закон також зазначає, що «транспортні засоби категорії N2 або N3 довжиною понад 7 метрів на автомагістралі або швидкісному шосе з трьома або більше виділеними смугами на проїжджій частині в одному напрямку матимуть право використовувати лише дві смуги, виділені для цього напрямку, найближчі до правому краю проїжджої частини».

Згідно з новими нормами було скасовано реєстраційний збір для власників транспортних засобів, який стягується для реєстрації транспортного засобу або отримання водійського посвідчення.

З 1 липня повертається тридцятиденний термін для повідомленні про придбання та відчуження транспортного засобу, а також для його реєстрації, якщо його було ввезено з країни ЄС.

З 1 липня через оновлення розміру мінімальної заробітної плати збільшується штраф за відсутність дійсного поліса цивільно-правової відповідальності для транспортного засобу. Тепер за відсутність полісу треба буде сплатити штраф.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Польщі трапився курйозний випадок. Водій з П'ясецького повіту, якого поліція зупинила на трасі S7 біля Шидловець (Мазовецьке воєводство), втратив свідомість, коли почув суму штрафу, який йому виписали за перевищення швидкості. Чоловікові було наказано сплатити 3 000 злотих (біля 27 000 грн). Він також отримав 13 штрафних балів.

Фото: inpoland.net.pl

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