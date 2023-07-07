Виконавиця хітів з кількох голлівудських блокбастерів наклала на себе руки у віці 48 років

У США, де тиждень тому помер оскароносний голлівудський актор Алан Аркін, повідомили про смерть ще однієї зірки, популярної співачки Коко Лі. Вона померла у лікарні 5 липня у віці 48 років. Її госпіталізували у неділю, 2 липня, після спроби самогубства. Коко Лі знайшли непритомною. Вона так і не прийшла до тями.

Лі народилася у Гонконгу, у дитинстві переїхала до США, де й розпочала кар'єру співачки. Вона записувала альбоми китайською та англійською мовами. В азіатських країнах Коко мала величезну популярність.

У березні 2001 року вона стала першою співачкою китайського походження, якій випала на честь виступити на церемонії вручення премії «Оскар». Десятки мільйонів азіатів того вечора сиділи біля телевізорів, затамувавши подих. Вони хотіли побачити і почути, як їхня улюблениця співає баладу A Love Before Time з нашумівшого фільму «Тигр, що крадеться, дракон, що причаївся». Пісня була номінована на «Оскар».

І це не єдиний саундтрек у виконанні Коко Лі, який звучить у голлівудських блокбастерах. Вона записала хіт Before I Fall in Love для романтичної комедії «Наречена-втікачка» з Джулією Робертс і Річардом Гіром, а також головну тему для «Мулан» під назвою Reflection.

Рідні сестри співачки Керол та Ненсі повідомили, що протягом кількох останніх років Коко страждала від депресії. Причини вони не назвали.

Напередодні Нового року Лі написала в Instagram, що вона !зіткнулася з серйозними перешкодами, що змінили життя". Вона назвала 2022-й «неймовірно важким ріком».

Проте 14 лютого Коко випустила сингл Tragic, який став її лебединою піснею.

У березні вона повідомила у Facebook, що перенесла операцію на кульшовому суглобі після того, як наприкінці минулого року отримала тяжку травму ноги під час танцювальної репетиції.

У 2011 році Лі вийшла заміж за Брюса Роковіца, колишнього головного виконавчого директора великої гонконгської компанії Li&Fung. У неї залишилися дві доньки.

Режисер фільму «Тигр, що крадеться, дракон, що причаївся» Енг Лі сказав, що він був шокований звісткою про смерть Коко Лі.

Джекі Чан підкреслив, що Лі мала «великий талант і унікальний особистий стиль». «Вона була народжена, щоб стати зіркою. Відтепер на небі буде на одну яскраву зірку більше», — додав відомий актор.

Нагадаємо, на початку червня померла зірка серіалу «Довга дорога в дюнах» Ліліта Озоліня, а днями в США помер актор культового серіалу «Санта-Барбара».

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