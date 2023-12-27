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«Я дійсно боюсь»: MELOVIN відверто зізнався, чому не хоче отримати повістку

12:33 27 грудня 2023
MELOVIN

Популярний співак MELOVIN, у якого нещодавно виявили цукровий діабет, відверто зізнався, чому боїться отримати повістку та не хоче йти на фронт. В інтерв'ю Аліні Доротюк він сказав, що боїться та не бачить себе зі зброєю в руках. Крім того, він вважає, що купа хвороб, які він зараз має, не дозволяють йому бути ефективним воїном.

«Ти от думав про повістку? Чи підеш воювати, якщо тобі вручать повістку?», — запитала в нього журналістка.

«Я боюсь. А ті, хто пішов добровільно — для мене це герої. Я б так не зміг би. Я можу на фортепіано потринькать. Я не знаю, що я б там робив. Забився би в куток? Ну, так я дійсно боюсь. А хтось не боїться, а для когось це взагалі справа життя. Для когось справді військова справа — це все його життя, таке ж саме, наприклад, як для мене моє творче життя», — сказав MELOVIN.

Він додав, що це питання для нього складне, оскільки зараз багато втрачають своїх рідних на війні. Так само він втратив своїх близьких. І всім зараз боляче, бо ми вперше проходимо таку важку ситуацію.

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«Ми ж не вибирали народитися під час війни. Я не знаю, в мене немає відповіді. Я так само боюся, як і всі. І моя мама і тато переживають так само. То для всіх боляче. Х*р його знає. Питання ці ж постійно сипляться, а відповідей — нуль. Чому ти не на фронті? Тому що я сцу, як мені ще виправдовуватись? Перед чим і перед ким?», — зізнався артист.

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Нагадаємо, MELOVIN зізнався, що не міг себе зібрати до купи, коли йому озвучили невиліковний діагноз.
Проте він не опускає руки, виконує рекомендації лікарів. Співак знову прагне представити Україну на «Євробаченні». Він бере участь у національному відборі.

Фото: instagram.com/melovin_official

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