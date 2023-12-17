Аварійна ситуація у метро Києва: торгові павільйони на Деміївській площі йдуть під землю (фото)

Над тунелем метро, рух по якому перекрили через аварійну ситуацію, біля колишнього Деміївського ринку почали просідати під землю торгові павільйони. Будівлі деформувалися від зсуву ґрунту. Також через просідання на пішохідній частині вулиці пошкодилося асфальтне покриття.

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На фотографіях, що виклали у пабліках Голосіївського району, видно, як просів ґрунт під частиною Голосіївської площі в місці, де проходить перегін тунелю від ст.м. «Либідська» до ст.м. «Деміївська». Подекуди асфальтне покриття зовсім зруйнувалося і пішло під землю. Рух пішоходів тротуаром наразі зупинено, стоять обмежувальні засоби з повідомленням про проведення аварійних робіт.

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Пізніше в Київській міській державній адміністрації повідомили, що просідання ґрунту поблизу станції метро «Деміївська» відбулося ще до закриття шести станцій «синьої» гілки.

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«Одразу за ним був встановлений посилений постійний нагляд і контроль. Загалом критичних змін фахівці не зафіксували. Наразі стан тунелю між станціями метро „Деміївська"-"Либідська“ стабілізований і повністю контрольований. Профільні фахівці проводять роботи з облаштування підсилюючих конструкцій і локалізації теч. Поява нових деформацій і тріщин не спостерігається», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше прокуратура розпочала досудове розслідування через підтопленням тунелів метро у Києві, а поліція провела обшуки у столичних чиновників. У зв’язку з закриттям частини лінії метро в столиці перенесли зупинки транспорту та змінили дорожні знаки.

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