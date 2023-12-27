Окупанти вдарили дроном по лікарні на Херсонщині (фото, відео)

Під час ворожої атаки руйнувань зазнала лікарня у Бериславському районі Херсонщині — росіяни, які вночі атакували регіон дронами-камікадзе, застосували скид з БПЛА.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють в обласній прокуратурі, це сталося близько 08:05 ранком 27 грудня. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«Через скидання боєприпасу біля входу у медзаклад осколкове поранення м'яких тканин стегна та гомілки отримав 47-річний працівник установи. Окрім того, 26 грудня близько 23:00 на автомобільній дорозі між м. Берислав та с. Новоберислав окупанти скинули з безпілотного літального апарату вибухівку на цивільний автомобіль. 59-річний водій отримав травми несумісні із життям», — йдеться у повідомленні.

Фото прокуратури

РЕКЛАМА

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що за минулу добу противник здійснив 161 обстріл регіону, випустивши 853 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації та БПЛА, з них — 7 «Shahed». По обласному центру ворог випустив 90 снарядів.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; обʼєкти інфраструктури, підприємства, торгівельний центр, залізничний вокзал у Херсоні та заклад освіти у Херсонському районі. Через російську агресію 3 людини загинули, 16 — дістали поранення», — зазначив він.

За словами Прокудіна, через вчорашні російські обстріли сильно постраждала енергетична інфраструктура Херсона — без електропостачання залишаються 70% абонентів. Енергетики вже працюють, визначають ступінь пошкодження, після чого розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи. Наразі важко прогнозувати, коли саме вони завершаться.

Нагадаємо, що напередодні на Херсонщині під час ворожих обстрілів загинули троє людей, одна людина зазнала поранень.

Фото — скріншот

256

Читайте нас у Facebook та Instagram