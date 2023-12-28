Розшукують 11 тисяч осіб: на Київщині розгортають додаткові блокпости та перевірятимуть ТЦ, вокзали й лікарні

З 28 грудня 2023 року по 6 січня 2024 року на Київщині посилюються контрдиверсійні та безпекові заходи. Зокрема, у регіоні збільшується кількість блокпостів.

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Перевірці підлягатимуть місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що правоохоронці будуть перевіряти місця скупчення людей: торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо. Саме тому важливо, аби жителі столиці та області, й гості регіону мали при собі документи, які посвідчують особу.

«Така робота також сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через здійснення кримінальних та адмінправопорушень в розшуку перебувають понад 11 тисяч осіб», — йдеться у повідомленні.

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Заходи проводитимуться за участі СБУ, Нацполіції, Нацгвардії та 114 окремої бригади тероборони.

Рішення щодо посилення контрдиверсійних та безпекових заходів було ухвалено на раді оборони Київщини.

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«Просимо кожного мешканця Київщини, гостей області з розумінням ставитися до заходів безпеки та можливої зупинки транспорту на блокпостах. Нагадуємо про необхідність мати при собі документи, що засвідчують особу», — заявили у КОВА.

Нагадаємо, з 25 по 28 грудня в різних районах Києва правоохоронці провели безпекові навчання, які мали мету удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки у випадку загострення ситуації. Також були відпрацьовані певні заходи щодо захисту цивільного населення.

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