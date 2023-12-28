Ситуація змінилася: юрист пояснив, на яку пенсію вигідніше перейти пенсіонеру з інвалідністю

В Україні є кілька видів пенсій. Непоодинокі випадки, коли людина, наприклад оформила пенсію з інвалідності, а коли підійшов пенсійний вік, вона хотіла б перейти на інший, більш вигідний, вид соцвиплати. Також бувають ситуації зворотні — коли пенсіонер за віком вважає, що пенсія за інвалідністю для нього буде вищою, ніж та, яку він отримує.

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Так чоловік з Полтавської області, пенсіонер за віком, який має ІІ групу інвалідності (отриманої в армії), яку було встановлено задовго до досягнення пенсійного віку, цікавиться, який вид пенсії для нього зараз вигідніший.

«Нещодавно я почув, що пенсія за інвалідністю у моєму випадку призначається у розмірі 105% від пенсії за віком. Якщо це так, то мені найкраще перейти на пенсію з інвалідності? «- питає він.

Консультант з пенсійних питань Сергій Коробкін, у коментарі профільному виданню пише, що раніше така пенсія призначалася у розмірі 105% від прожиткового мінімуму, а не від пенсії за віком.

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«Йдеться про мінімальну пенсію за інвалідністю ІІ групи, зокрема, для тих, хто отримав інвалідність під час служби в армії. Це було передбачено попередньою редакцією статті 22 Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб «, — зазначає юрист.

Він також зазначає, що в жовтні 2022 року правила змінилися. Мінімальна пенсія з інвалідності ІІ групи не може бути меншою за 4396 гривень.

З 1 березня 2023 року після індексації на 19,7% мінімальна пенсія з інвалідності (армії) ІІ групи становить 5262,01 гривні.

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«Якщо ваша пенсія за віком менша від зазначеної суми, рекомендуємо звернутися до Пенсійного фонду за місцем проживання для уточнення всіх обставин», — радить Коробкін заявнику.

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