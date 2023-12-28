Проблеми з грошима відійдуть в минуле: хто зможе легко розбагатіти в 2024 році

Завдяки новим хітам таємничої блогерки Klavdiya Petrivna та відомої виконавиці Іріни Федишин останній четвер року, 28 грудня, може стати днем, на якому завершаться фінансові негаразди багатьох українців та почнеться їх злет до справжнього багатства.

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Адже в одному з хітів, які прозвучали сьогодні вранці, «зашито» певний код, який допоможе поліпшити фінансове становище кожному, хто зможе його розпізнати та скористатись для своєї особистої користі та блага країни. А як цей шанс розпізнати, підкажуть астрологи, пише AstroOboz.

Овен

Підготуйтеся до потенційного підйому ваших фінансів цього року — продовжуйте рухатися до своєї мети із позитивним настроєм, оскільки вирівнювання Юпітера та Урану 20 квітня може принести вам довгоочікуваний фінансовий імпульс. Однак будьте обережні зі спокусою у цей благополучний весняний період — ви ризикуєте витратити забагато. Розумно буде регулярно відкладати гроші, особливо до настання липня, коли фінансові зміни можуть вимагати коригування вашого способу життя.

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Телець

На вас чекає впевнене фінансове зростання. Коли Венера та Юпітер перейдуть до Близнюків 23 та 25 травня, це суттєво розширить ваші можливості диверсифікувати потоки доходів. Думайте нестандартно або розгляньте можливість підробітку. Але у другій половині року проявіть додаткову обережність. У період ретроградного Меркурію з 25 листопада по 15 грудня, настане вирішальний час задуматися про свої інвестиції. Вдалі рішення, прийняті у цей період, принесуть довгострокові позитивні наслідки.

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Близнюки

Уже на самому початку року, 4 січня, коли Марс увійде до Козорога, ваша рішучість досягти своїх фінансових цілей суттєво зросте. Проте не забувайте про обережність, аби уникнути непотрібного ризику та імпульсивних покупок. У другій половині січня подумайте про те, щоби почати нарощувати свої заощадження. Дві потужні повні в Козорозі 21 червня і 21 липня сигналізують про те, що ваші послідовні зусилля принесуть плідні результати. Будьте наполегливі, і нагорода вас вразить.

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Рак

Починаючи з 16 січня, транзит Венери через інноваційний Водолій запалить ваші фінансові мрії та амбіції. Для вас настане момент зійти з второваної дороги і спробувати щось нове. Не дозволяйте звичному прагненню безпеки заважати вам йти на добре розрахований ризик. З 2 травня до 11 жовтня відзначається критична фаза ретроградного Плутона, що відкриває час для глибокого самоаналізу. Використайте його, щоби переоцінити своє розуміння фінансової стабільності. Переключіть свою увагу із зовнішніх порівнянь на внутрішні потреби та адаптуйте свій бюджет відповідно до особистих фінансових цілей.

Лев

Коли Нептун рухатиметься через Риби у березні, подбайте про те, щоб зберігати чіткий підхід до фінансів. Ваша прагматичність може підвести вас і справи можуть звернути не туди, куди би вам хотілось. Хоча ви схильні жити сьогоднішнім днем, будьте обережні, щоб не піддатися ностальгії чи минулим звичкам. У другій половині серпня, коли Юпітер розпочне протистояння із Сатурном, ви можете отримати складні уроки. Якщо ви були надміру оптимістичні щодо своїх фінансів, підготуйтеся до наслідків. Тому уже зараз починайте роботу над більш розумною та відповідальною фінансовою стратегією. Це може стати каталізатором, який вам потрібний, щоб збалансувати задоволення з фінансовою мудрістю.

Діва

2024 року вам належить ухвалити низку важливих рішень, які визначать ваше майбутнє. Вони пов'язані з роботою та особистим життям, і, як завжди, ви будете відповідальними за все! У професійній сфері на вас чекає безліч приємних змін, але багато що залежатиме і від колег та партнерів по бізнесу. Не відмовляйтеся від допомоги впливових людей — якщо зумієте скористатися сприятливим шансом, успіх вам забезпечений. Як варіант з'явиться можливість поліпшити умови праці, перейшовши на інше місце роботи.

Терези

Починаючи з 20 квітня приготуйтесь до приємного фінансового сюрпризу, оскільки Юпітер, планета, що символізує процвітання, вирівнюється з Ураном, провісником змін у Тельці. Це буде хороший час для інвестицій. Проте з 15 липня, дня зустрічі Марса з Ураном у Тельці, проявляйте обережність. Фінансові зобов'язання, пов'язані з кредитами, боргами та іншими зобов'язаннями, можуть почати дошкуляти вам. Незважаючи на потенційні потрясіння, ваша стійкість допоможе вам впоратись з усім. До кінця літа ви знайдете вихід зі складного періоду.

Скорпіон

Ви зустрінете 2024 рік з оптимізмом і здатністю адаптуватися, навіть попри те, що у вас зараз не найкращий фінансовий період. Сприятлива присутність Юпітера у Близнюках 25 травня дасть вам можливість погасити борги та впорядкувати свої фінанси. Зосередьтеся на ретельному виконанні поточних фінансових завдань, перш ніж брати на себе нові зобов’язання. 11 липня Венера увійде до Лева, що посилить ваші професійні позиції. Використовуйте цей час, щоб домовитися про підвищення — ваші навички, досвід та трудова етика, швидше за все, будуть визнані та винагороджені.

Стрілець

Для вас досягнення фінансових цілей у 2024 році залежить від встановлення послідовного плану дій. Молодик у Козорозі 13 січня посилить ваші фінансові амбіції, спонукаючи більш точно керувати своїм бюджетом. Послідовний підхід до роботи протягом першого півріччя дасть відчутні результати вже до червня. А коли рік добігатиме кінця, ви матимете змогу оцінити свої досягнення. Навіть якщо ви будете рухатись до цілей повільніше, ніж очікувалось, отримані результати будуть стійкими та довготривалими.

Козоріг

Прийдешній рік стане для вас роком значної фінансової еволюції. Коли 20 січня Сонце та Плутон увійдуть у знак Водолія, наберіться сміливості та вийдіть за межі своїх звичайних кордонів. Це буде рік, коли ви переосмислите своє розуміння фінансової безпеки та зможете здійснити давню мрію щодо нового способу заробітку. Проте 12 липня опозиція Венери та Плутона може вивести на передній план фінансові проблеми. Використовуйте ці моменти як можливість для поглибленого аналізу своїх стратегій інвестування та заощадження. Вносіть потрібні поправки і ви забезпечите собі відчутне зростання.

Водолій

Перші місяці року присвятіть тому, щоби зосередитись на матеріальному. Проте зіткнення Венери та Сатурна 21 березня кине виклик вашій здатності збалансувати бажання з фінансовими реаліями. Намагайтеся відділяти базові витрати від другорядних — на предмети розкоші чи непотрібні зміни зовнішності. У періоди ретроградного Меркурію займайтесь аналізом своїх доходів, заощаджень і боргів. Значні фінансові зобов’язання або договори укладайте не раніше 28 серпня, коли Меркурій відновить свій прямий рух.

Риби

Ви стоїте на порозі важливої фінансової віхи. Настав час відкинути будь-які сумніви та зробити сміливі кар'єрні кроки, які зможуть підняти вас на нові професійні висоти. Рік буде наповнений для вас динамічною енергією, що підвищує вашу продуктивність і приносить фінансову вигоду. Позбувайтесь будь-яких негативних асоціацій між вашим фінансовим статусом та самооцінкою. Весняні місяці вимагатимуть сміливих, незалежних дій, а осінь змістить акцент на спільні підприємства. Сонячне затемнення у Терезах 2 жовтня відкриє двері для потенційно вигідних партнерських відносин, будь то з надійним союзником чи коханою людиною.

Для же тих, хто звик оперувати меншими часовими відрізками, нагадаємо, що на тиждень до 31 грудня фінансову ситуацію визнають такі карти Таро, як «Двійка пентаклів» та «Двійка мечів».

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