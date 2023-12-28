Вже не тільки головком: Залужний в один день став Гетьманом України і доктором філософії

Сьогодні, 28 грудня, активісти однієї з громадських ініціатив провели козацьке віче, на якому зібрали представників усіх регіонів України.

Про це повідомляється на сторінці громадської організації в соціальній мережі.

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На зібранні козацтво обговорило питання щодо дії Переяславської угоди та Березневих статей.

«В результаті дебатів їх учасники зійшлися на тому, аби денонсувати ці договори», — йдеться у повідомленні.

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Також під час віче відбулись вибори Гетьмана всієї України, на яких одноголосно була підтримана кандидатура Валерія Залужного.

«Валерій Федорович за час перебування на посаді Головнокомандувача довів всьому українському народові, що він гідний син українського народу і що він, на відміну від всіх інших високопосадовців, не зрадить своїх принципів, цінностей, свій народ та своїх братів-козаків, що боронять з ним пліч-о-пліч нашу Неньку», — повідомили в ГО.

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Крім того, сьогодні з'явилась новина про те, що Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний захистив дисертацію з права і отримав науковий ступінь доктора філософії.

Про це свідчать дані інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти NAQA. Svr, вказує «Суспільне».

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Захист відбувся в Одеській юридичній академії. Згідно з даними системи, «ступінь присуджено».

Зазначається, що тема дисертації та анотація до неї становлять державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку. Тож документ закритий для перегляду.

Серед ключових тегів дисертації Головнокомандувача — дисципліна, службова дисципліна, військова дисципліна, військовослужбовці, дисциплінарний проступок, дисциплінарне стягнення, морально-психологічне забезпечення, бойовий імунітет, військова юстиція, Дисциплінарний статут ЗСУ.

У роботах за темою дисертації Головнокомандувач ЗСУ підписаний як аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу академії Державної пенітенціарної служби.

Судячи з даних системи, захист відбувся у грудні 2023 року.

Нагадаємо, що днями Залужний відреагував на новий законопроєкт щодо мобілізації, зазначивши, що запити Генштабу на «боєприпаси, зброю та людський ресурс» формуються «на постійній основі». За його словами, далі ці пропозиції подаються до Міноборони, де вже вирішують, яким чином ці потреби забезпечити.



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