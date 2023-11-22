Реформа Міноборони отримала підтримку громадського сектору: про що йдеться

Важливість анонсованих військовим відомством змін відзначив експерт Українського Інституту Майбутнього, екснардеп та колишній заступник голови парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції Ігор Попов. Про це він написав у колонці на «Українській правді».

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«Перед новою командою Міноборони постають складні виклики — провести реформу закупівель, водночас забезпечити безперебійність постачання армії і повернути довіру суспільства до витрачання коштів платників податків», — зазначив громадський діяч.

Він вказав на низку нагальних проблем, пов’язаних з державними закупівлями по лінії Міноборони, які отримали значний резонанс у зв’язку з журналістськими розслідуваннями та були підтверджені у звіті Рахункової палати.

На думку Ігоря Попова, перші кроки у цьому напрямку зроблено, проте головна частина роботи ще попереду.

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Експерт відзначив важливість старту роботи ДП «Державний оператор тилу», а також позитивно оцінив низку ухвалених його директором Арсеном Жумаділовим рішень, які мають подолати корупцію та зменшити ціни.

Звернув увагу Ігор Попов і на нагальність формування при МО Громадської антикорупційної ради, до складу якої увійшли відомі журналісти та громадські активісти.

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«Члени антикорупційної ради мають робочі зустрічі з посадовими особами міністерства та ДП, але також проводять публічну комунікацію з суспільством. Зв’язок двосторонній — громадський орган отримує скарги і пропозиції від суспільства, але також інформує громадян про проведену роботу і про реформи у процесі оборонних закупівель», — написав Ігор Попов.

Особливий наголос він зробив на тому, що за кордоном вистачає критиків самого факту надання Україні допомоги, а підозри в непрозорому її використанні часто використовуються як аргумент у політичних дебатах. А тому будь-які публічні звинувачення вітчизняних посадовців у тому, що кошти європейських та американських платників податків йдуть у приватні кишені українських корупціонерів, ставлять під загрозу надання Україні допомоги в цілому.

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Відповідно, важливим буде й робота моніторингової групи, яку очолив генеральний інспектор міністерства оборони США Роберт Сторч, і парламентський контроль по лінії Рахункової Палати. Остання вже рекомендувала МО вивчити та запровадити практичний досвід НАЗК, який нівелює корупційні ризики щодо втрат бюджетних коштів унаслідок неефективного та незаконного їх використання.

«Головним індикатором успішності реформ буде довіра суспільства. ЗСУ — інституція з найбільшою підтримкою, і забезпечення захисників України якісним харчуванням, амуніцією та озброєнням — це першочергова вимога суспільства. А впевненість військовослужбовців у чесності поставок — необхідна складова бойового духу. Перші кроки і заяви нового керівництва Міноборони з цього приводу дають надію на позитивні зміни. Нещодавно міністр оборони Рустем Умєров сказав, що він ставиться до корупції, як до тероризму. З цим важко не погодитись. Але, і це головне, важливо щоб ці заяви було не декларативними тезами, а практичними діями, із зрозумілими результатами і невідворотними наслідками», — резюмував Ігор Попов.

Слід додати, що подібна публічна підтримка з боку громадського сектору є для реформаторів Міноборони тим більш важливою, що вже перші кроки, спрямовані на руйнування корупційних схем у сфері державних закупівель, зустріли шалений опір з боку недоброчесних постачальників, які заробляли на цьому мільярди гривень. А тому в інформаційному просторі розгорнулася шалена кампанія, у ході якої керівництво МО та ДОТу ще до перших рішень почали обвинувачувати в усіх можливих гріхах.

Безсумнівно, будуть й нові закиди, адже бажаючих повернутися до часів, що передували «яйцягейту», в Україні вистачає.

Але можна сподіватися, що підтримка громадянського суспільства та політична воля керівництва Міноборони зроблять процес реформ та боротьбу з корупцією незворотнім.

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