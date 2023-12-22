Придбав для поїздки в Європу… наречену з інвалідністю: на кордоні затримано чергового ухилянта

Прикордонники затримали чергового ухилянта, який намагався виїхати з України у Польщу по «липових документах».

За інформацією ДПС, подружжя з Вінниччини прямувало до сусідньої країни через пункт пропуску «Рава-Руська». 20-річний чоловік супроводжував за кордон 19-річну жінку — інваліда ІІ групи.

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Під час перевірки прикордонники встановили, що це черговий «шлюб з розрахунку» з метою вивезення чоловіка за кордон як такого, що здійснює супровід особи з інвалідністю.

В результаті спілкування з правоохоронцями, жінка отримала підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон.

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Раніше на кордоні затримали чотирьох ухилянтів, які намагались втекти з України по «липових» документах.

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