«Щоб так близько, я не пам’ятаю»: Наталя Могилевська про масовану ракетну атаку України

На масовану атаку росії на Україну, яка відбулася 29 грудня 2023 року, відреагували українські зірки у своїх соціальних мережах. Надя Дорофєєва, Леся Никитюк, Ксенія Мішина, Григорій Решетнік, Юлія Саніна та багато інших виклали на своїх сторінках жахливі кадри ракетних ударів росіян по мирних українських містах. Зірки писали англійською мовою, аби бути почутими за межами країни.

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«Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Харків, Запоріжжя сьогодні під вогнем, — написала Саніна. — 110 ракет. Немає слів».

Відомо, що росія випустила майже все, що має в своєму ракетному арсеналі.

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«Через два дні Новий рік, — зауважив дизайнер Андре Тан. — В голові — каша. На серці — біль. На душі — ненависть. Ненавидимо з кожним днем все більше!»

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Співачка Наталя Могилевська стала свідком гучного вибуху у себе вдома, у Києві.

«Сьогодні в мене на очах вибухнуло щось велике, — написала Наталя. — Уламки впали на мій берег. Я дуже злякалась. Щоб так близько від початку війни, я не пам’ятаю. Страшна атака сьогодні. Я не знаю, як нам усе це пережити і залишитися людьми. Така страшна агресія піднімається.

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У мене повний будинок людей. Любих та рідних. Мені дуже за нас усіх страшно.

Я якраз молилася вранці. Це було дуже контрастно. Любов і подяку Богу розірвав страшний вибух нашої дійсності".

Наталя Могилевська додала, що дотримується закону та не викладає фото вибуху та берега.

Дописувачі Наталі поділилися своїми відчуттями та зазначили, що зараз треба триматися всім разом та донатити на ЗСУ.

«Тримаймося разом! — написали коментатори. — У нас немає вибору наразі — тільки молитися і донатити».

«Ми всі — одне єдине, — підтримали допис Могилевської. — Ворогу нас не здолати! Заспокоюємось і тримаємось до нашої перемоги».

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» зірка серіалу «Козаки. Абсолютно брехлива історія» розказав про зміни у житті під час великої війни.

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