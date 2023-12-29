Зросла кількість жертв ракетного обстрілу Києва

В Шевченківському районі столиці, де внаслідок ракетної атаки уламки впали на складське приміщення, з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого — кількість жертв збільшилася до трьох людей.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«28 людей постраждали внаслідок ранкової атаки на столицю. 25 постраждалих госпіталізували в медзаклади міста. Трьом медики надали допомогу на місці. З-під завалів складського приміщення звільнили чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція там іще триває», — зазначив він.

Нагадаємо, що на час ліквідації наслідків ракетного удару в столиці змінено рух на кількох ділянках — частина вулиць перекрита.

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Фото ДСНС

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