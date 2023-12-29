Ракета, що залетіла з території України, була російською, — Генштаб Польщі

Генеральний штаб Війська Польського заявив, що повітряний простір Польщі 29 грудня порушила російська ракета. Про це на брифінгу після засідання Бюро національної безпеки Польщі заявив начальник Генштабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на RMF FM.

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«Усе вказує на те, що російська ракета вторглася в повітряний простір Польщі. Ми маємо підтвердження цього на національному та союзницькому радарах», — сказав Кукула.

Polsat News із посиланням на джерела раніше повідомив, що, найімовірніше, в польський повітряний простір влетіла російська крилата ракета Х-22 або Х-101, яка потім знову залетіла в Україну й була збита протиповітряною обороною.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда скликав на 13:00 засідання Бюро національної безпеки після того, як стало відомо, що на польську територію з України залетів невідомий об'єкт.

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Літаючий об'єкт, що рухався з величезною швидкістю, спостерігали жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві. Йдеться про околиці Пшеводува — саме в цьому селі рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону. Це сталось на тлі масованого ракетного удару рф по Україні. В ніч на 29 грудня росія завдала масованого удару по Україні.

Глава Міноборони Польщі заявив, що перебуває у постійному контакті з президентом, прем'єр-міністром, начальником Генерального штабу і оперативним командувачем Збройних сил.

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Як писали «ФАКТИ», в ніч на 29 грудня росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні.

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