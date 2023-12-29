«Мій дух був у її вітальні»: «померла» на 40 хвилин жінка розповіла, що бачила

Кірсті Бортофт готувалася до побачення зі своїм чоловіком Стю, коли він знайшов її без свідомості на дивані і зателефонував у службу порятунку 999. Але незважаючи на те, що медики сказали її родині, що у неї лише 6% шансів пережити це випробування, Кірсті вижила, пише Metro.

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Вона розповіла, що перша ніч була вирішальною, і все виглядало не дуже добре.

«Стю сказали, що він повинен готуватися до того, що я не виживу — але він не був готовий до цього», — додала жінка.

Вона боролася з численними зупинками серця і була введена в медикаментозну кому. Пізніше Кірсті розповіла: «Ніхто не знав, що відбувається, окрім моєї сім'ї, але моя подруга-екстрасенс зв'язалася з моєю сестрою і запитала, що трапилося. Вона сказала, що мій дух був у її вітальні, і я попросила її написати списки для моїх хлопчиків і тата. Я сказала своїй подрузі, що моє тіло руйнується і я не думаю, що зможу повернутися у нього, але вона була сувора зі мною і сказала, щоб я повернулася. Тим часом у лікарні моїй родині сказали, щоб вони готувалися до кінця».

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Коли медики вирішили вивести її зі стану штучної коми, Кірсті сказала, що прийшла до тями миттєво і попросила покликати Стю. Ще більш дивовижним є те, що пошкодження її легень і серця майже не було виявлено на сканограмах всього через кілька тижнів після того, як у неї виникли раптові проблеми зі здоров'ям.

Кірсті сказала: «Я пам'ятаю, що, нарешті повернувшись у своє тіло, я точно знала, що мені потрібно зробити, щоб зцілитися, наче завантажити інформацію. Я зрозуміла, що ти не вмираєш, лише твоє тіло рухається далі, і що моя місія тут ще не закінчилася. Я сказала лікарю, що вилікувала свої легені, і він запитав, як саме, тож я поділилася своєю історією. Я пішла, відчуваючи піднесений настрій і радість від мого одужання».

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