У Франції лавина на Монблані вбила двох лижників

Двоє лижників загинули при сході лавини на Монблані у французьких Альпах. Ще одна людина отримала поранення. Рятувальники витягли з-під снігу п'ятьох людей. Про це повідомляє AP з посиланням на дані місцевої влади.

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Лавина зійшла з висоти 2400 метрів у курортній зоні Сен-Жерве-ле-Бен, накривши райони за межами гірськолижних трас. Наразі ведеться розслідування, щоб визначити причини НП.

Мер Сен-Жерве Жан-Марк Пейлекс сказав журналістам, що нестабільна погода не сприяла тому, що люди перебували поза лижними трасами.

«Йшов дощ, йшов сніг, було тепло. У нас тут достатньо промаркованих лижних трас», — заявив мер.

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Загиблі — британці: 54-річна жінка та її 22-річний син. Постраждалі — п'ятеро членів однієї родини. Того ж дня в Альпах загинув 31-річний турист, який впав у прірву після спуску зі стежки.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що зірка «Ганнібала» Гаспар Ульєль загинув на гірськолижному курорті у Франції.

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