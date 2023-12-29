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Індексація пенсій у березні-2024: Шмигаль поспішив заспокоїти українців

18:14 29 грудня 2023
Денис Шмигаль

Пенсії та зарплати вчителів і лікарів в Україні наступного року так само виплачуватимуться вчасно. Індексація відбудеться в березні, як це передбачає закон. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Фінансування дефіциту бюджету 2024 року та макрофінансова ситуація стали темою активних обговорень в останні дні. Наступного року Україна потребуватиме понад 37 млрд доларів зовнішнього фінансування. Наразі вже маємо домовленості з одинадцятьма державами про багаторічні програми фінансування. Маємо програму розширеного фінансування з МВФ та підтримку інших міжнародних фінансових організацій. Також сьогодні затвердили план Ukraine Facility для надання його Європейській комісії. Погодження фінальної версії плану відкриє для України доступ до фінансового ресурсу в 50 млрд євро на 4 роки, з яких 39 млрд євро буде спрямовано на забезпечення макрофінансової стабільності», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше повідомлялось, що у січні 2024 року в Україні можуть виникнути проблеми із виплатою пенсій. Також під загрозою може опинитись індексація пенсій.

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