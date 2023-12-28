Індексація під загрозою: в Мінсоцполітки стурбували пенсіонерів заявою щодо виплат у березні

Уряд України може скасувати заплановану з 1 березня індексацію пенсій у разі затримки фінансової допомоги Заходу.

Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону.

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«Можливо, не вдасться, якщо будуть такі ризики, говорити про індексацію. Але базова пенсія буде виплачена і на це кошти ми знайдемо», — сказала вона.

При цьому міністерка заспокоїла усіх пенсіонерів, які отримують пенсію за віком. За її словами, левова частка бюджету Пенсійного фонду формується за рахунок внутрішніх пенсійних надходжень, які забезпечуються українськими платниками.

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Водночас Жолнович нагадала, що за рахунок міжнародної допомоги також фінансуються соціальні виплати, у тому числі внутрішньо переміщеним особам.

«Але зараз Міністерство соціальної політики в кінці року уклало угоду із Світовим банком майже на 2 млрд доларів, і ці кошти на перші місяці покриють нам базові соціальні видатки. То ж я впевнена, що люди не залишаться без необхідних коштів», — повідомила Жолнович.

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Міністр також зазначила, що у разі проблем з допомогою Мінсоцполітики буде розширювати програми з міжнародними агенціями, які і зараз виділяють кошти.

Зазначимо, що раніше перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко повідомила виданню Financial Times, що Україні, ймовірно, доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат державним службовцям, якщо ЄС та США не нададуть обіцяної фінансової допомоги на початку наступного року.

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Згодом Свириденко у своєму Facebook спробувала уточнити свою заяву для іноземної преси. Зокрема, вона сказала, що ризик затримок є у довгостроковій перспективі, а на початок 2024 року уряд має план «Б», проте не уточнила, в чому він полягає.

Як відомо, закон про державний бюджет України на 2024 рік передбачає підвищення розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, тобто з 1 січня мінімальна зарплата зросте з 6700 гривень до 7100 гривень, а це буде підставою для перерахунку пенсій непрацюючим пенсіонерам віком 65+, які мають повний страховий стаж (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно). Мінімальний розмір пенсій таких пенсіонерів з 1 січня 2024 року не може бути меншим за 40% мінімальної зарплати — 2 840 гривень. Крім того, з 1 січня збільшиться розмір щомісячної грошової виплати людям, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.



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