Новорічний салат «Рукавичка» від Людмили Борщ: допоможе створити справжнє свято в домі
До Нового року залишається три ночі і три дні, і поки талановита молодь вибирає треки для новорічної вечірки від Klavdiya Petrivna або Ірини Федишин, кожна господиня робить розрахунки — чи вистачить їжі для всіх гостей.
На щастя, завдяки відомій кулінарці Людмилі Борщ завжди можна зробити «салатик на швидку руку» — такий, наприклад, як «Рукавичка».
Для нього знадобляться:
- куряче філе — 150 г;
- мариновані гриби — 200 г;
- яйця — 4 штуки;
- цибулина;
- морквина (відварена або запечена)
- болгарський перець — 2 штуки;
- майонез, сіль, перець.
Приготування
Салат складається з кількох шарів, але зверху викладаються шматочки червоного болгарського перцю, аби готова страва нагадувала казкову рукавичку.
«Хутром» же в ній слугують дрібно порізані гриби, з яких попередньо треба забрати зайву вологу за допомогою паперового рушника.
А якщо гості прийшли зовсім несподівано, и продуктів не вистачає, ви завжди зможете пригостити їх салатом «Загадка», який теж запропонувала Людмила.181