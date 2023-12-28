Новорічний салат «Рукавичка» від Людмили Борщ: допоможе створити справжнє свято в домі

До Нового року залишається три ночі і три дні, і поки талановита молодь вибирає треки для новорічної вечірки від Klavdiya Petrivna або Ірини Федишин, кожна господиня робить розрахунки — чи вистачить їжі для всіх гостей.

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На щастя, завдяки відомій кулінарці Людмилі Борщ завжди можна зробити «салатик на швидку руку» — такий, наприклад, як «Рукавичка».

Для нього знадобляться:

куряче філе — 150 г;

мариновані гриби — 200 г;

яйця — 4 штуки;

цибулина;

морквина (відварена або запечена)

болгарський перець — 2 штуки;

майонез, сіль, перець.

Приготування

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Салат складається з кількох шарів, але зверху викладаються шматочки червоного болгарського перцю, аби готова страва нагадувала казкову рукавичку.

«Хутром» же в ній слугують дрібно порізані гриби, з яких попередньо треба забрати зайву вологу за допомогою паперового рушника.

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А якщо гості прийшли зовсім несподівано, и продуктів не вистачає, ви завжди зможете пригостити їх салатом «Загадка», який теж запропонувала Людмила.

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