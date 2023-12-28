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Новорічний салат «Рукавичка» від Людмили Борщ: допоможе створити справжнє свято в домі

19:30 28 грудня 2023
Людмила Борщ

До Нового року залишається три ночі і три дні, і поки талановита молодь вибирає треки для новорічної вечірки від Klavdiya Petrivna або Ірини Федишин, кожна господиня робить розрахунки — чи вистачить їжі для всіх гостей.

На щастя, завдяки відомій кулінарці Людмилі Борщ завжди можна зробити «салатик на швидку руку» — такий, наприклад, як «Рукавичка».

Для нього знадобляться:

  • куряче філе — 150 г;
  • мариновані гриби — 200 г;
  • яйця — 4 штуки;
  • цибулина;
  • морквина (відварена або запечена)
  • болгарський перець — 2 штуки;
  • майонез, сіль, перець.

Приготування

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Салат складається з кількох шарів, але зверху викладаються шматочки червоного болгарського перцю, аби готова страва нагадувала казкову рукавичку.

«Хутром» же в ній слугують дрібно порізані гриби, з яких попередньо треба забрати зайву вологу за допомогою паперового рушника.

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А якщо гості прийшли зовсім несподівано, и продуктів не вистачає, ви завжди зможете пригостити їх салатом «Загадка», який теж запропонувала Людмила.

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