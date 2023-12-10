Справжній мисливський бігос від Тетяни Литвинової: чудова зимова страва родом з Гуцульщини

Поки Людмила Борщ вивчає вподобання жителів найбільших мегаполісів світу, не менш відома кулінарка Тетяна Литвинова вирішила познайомити шанувальників з бігосом — традиційною для польської, литовської та білоруської кухні стравою з капусти та м'яса.

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Кулінарка називає її гуцульською, і це не суперечить самій суті бігоса, адже в Україні здавна існував один з його варіантів — як їжа мисливців — на Поділлі й Галичині, в окремих селах західної частини середнього Подніпров'я.

«Страва поживна, з овочево-томатним смаком, впевнена, що дієтологи одобрять», — жартує Тетяна Литвинова.

Для приготування страви знадобляться:

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свинина 250 г,

олія 20 г,

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цибуля 200 г,

морква 250 г,

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мисливські ковбаски 130 г,

томатне пюре 200 г,

свіжа капуста 300 г,

квашена капуста 200 г,

картопля 300 г, вода 700 г,

сіль 13 г,

перець ½ ч л,

лаврове листя 3 шт

Як готувати бігос, кулінарка показала у відео.

А ще одна кулінарка Лілія Цвіт поділилася рецептом незвичайно смачної картоплі, яку вона радить приготувати на свята.

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