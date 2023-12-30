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Події

Влучань уникнути не вдалось: ворог атакував Україну на півдні

9:30 30 грудня 2023
Рештки збитого БпЛА

Російські терористи продовжують тероризувати прифронтові території на півдні України. Цієї ночі, 30 грудня, ворог знову атакував Херсонську область дронами, а на додачу здійснив артилерійські обстріли.

Про це розповіла очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, під час ударів росіяни застосували БпЛА. Атака була сконцентрована більше на прифронтовій території — Херсонській області — і влучань уникнути не вдалось.

«Там не вдалося уникнути влучань, бо дуже рясно ворог сипав цими баражуючими снарядами. Але влучання відбулися переважно по тих населених пунктах, де майже все зруйновано. Ворог просто продовжує терор. Також є влучання у самому Херсоні — це адмінбудівля одного з підприємств та декілька автівок. Але, на щастя, про постраждалих інформація не надходила», — відзначила Гуменюк.

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За її словами, близько о 04:30 росіяни обстрілювали регіон з артилерії. Наслідки ударів наразі уточнюються. Зокрема наші воїни збили БпЛА «Шахед» над Миколаївською областю й ще дві одиниці БпЛА — над Херсонською.

Атака тривала майже 4 години. Тривалість пояснюється тим, що росіяни намагались обійти системи захисту й протиповітряної оборони на півдні.

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Додамо, що зранку Генеральний штаб Збройних сил повідомляв про те, що вночі ворог застосував проти України 10 БпЛА типу «Шахед». Нашій протиповітряній обороні вдалось «приземлити» 5 дронів.

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