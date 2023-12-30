Зробите собі тільки гірше: водіям розповіли, що не можна робити в разі ДТП

У разі потрапляння у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) багато водіів, незалежно від стажу водіння, мають знати алгоритм своїх дій.

Про це пише T4.

ВІДЕО ДНЯ

Залишайтеся спокійними та активуйте аварійні сигнали. В першу чергу важливо зберігати холоднокровність. Проведіть самооцінку свого стану та перевірте, чи не отримали пасажири травми. Потім негайно увімкніть аварійну сигналізацію та встановіть знак аварійної зупинки, щоб попередити інших учасників дорожнього руху.

Повідомте поліцію. Якщо подія супроводжується серйозними пошкодженнями автомобіля або травмами, негайно викликайте поліцейських. У таких випадках також доцільно попросити свідків затриматись на місці до приїзду правоохоронних органів. Якщо ж пошкодження незначні і немає постраждалих, а обидві сторони досягають згоди щодо фактів ДТП, можливе використання Європротоколу.

РЕКЛАМА

Задокументуйте збитки. Завжди фотографуйте місце події, включаючи пошкодження автомобіля та оточення. Ці знімки можуть стати ключовими при врегулюванні страхових питань. Також не забудьте записати особисті дані та інформацію про страхування іншої сторони — учасника ДТП.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете забезпечити безпеку собі та іншим учасникам дорожнього руху, а також спростити процес вирішення юридичних та страхових питань після ДТП.

РЕКЛАМА

В той же час ні в якому разі не можна вчиняти дії, що можуть призвести ще до більшого ускладнення ситуації.

Зокрема, не можна:

РЕКЛАМА

з’ясовувати відносин;

Попри стрес, після аварії водій має контролювати свої емоції. Жодних криків і сварок з іншими учасниками ДТП!

пробувати домовитися;

У тому, що сталося, мають розбиратися співробітники правоохоронних органів. Якщо аварія є серйозною, водії навряд чи зможуть розібратися в подальших труднощах самостійно.

нехтувати правилами безпеки.

Переймаючись своїм автомобілем, деякі водії починають перевіряти його стан відразу ж після ДТП. Вони вибігають на дорогу, забуваючи про правила безпеки. Адже треба стежити за дорожньою ситуацією, не допускаючи нових подій.

Натомість треба вимкнути мотор, надіти жилет, поставити знак і т.д.

Крім того, завжди слід дбати подбати про безпеку пасажирів, а в цьому велику роль грає сам автомобіль, до вибору якого слід підходити свідомо.



239

Читайте нас у Facebook та Instagram