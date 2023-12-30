Виїзд чоловікам з України ускладнили з вечора 29 грудня: що відомо

З вечора п'ятниці, 29 грудня, прикордонники перестали випускати з України чоловіків 18−60 років та тих, хто супроводжує громадян з інвалідністю.

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Про це пише видання «Апостроф» з посиланням на повідомлення у групі «Granica/Кордон PL-UA» в Facebook.

Крім того, посилився контроль документів для українців, які виїжджають системою «Шлях». На контрольно-пропускному пункті внаслідок цього вже утворилися черги.

При цьому відповідних змін в українському законодавстві не було. Громадян не випускають з причин, які не передбачені законом.

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«Жоден інспектор не має права „самостійно“ приймати рішення на пропуск осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років», — йдеться у офіційному повідомленні.

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Втім, про зміну ситуації поки що нічого не відомо.

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Нагадаємо, що на розгляді в парламенті перебуває законопроект про посилення санкцій за неявку до ТЦК.

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