Що очікує за неявку до військкомату за новим законопроєктом: перелік обмежень

Вчора, 25 грудня, «слуга народу» Давид Арахамія повідомив про наміри Кабміну внести до Верховної Ради законопроєкт про зміни у мобілізації.

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Згодом стало відомо, що законопроєкт вже внесено до парламенту.

Про те, як у ньому пропонується боротися з тими, хто відмовляється йти до ТЦК, пише «24 канал».



Згідно з наявною інформацією у законопроєкті № 10378, на тих, хто відмовиться йти до військкомату, очікують «тимчасові заходи». Передовсім йдеться про те, що їх внесуть до реєстру боржників.

Відповідно, на них очікуватимуть такі обмеження:

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заборона на виїзд за кордон;

заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями;

відмови у підписанні кредитних договорів;

зупинення отримання пільг та послуг від держави.

Водночас відомо, що ці тимчасові заходи анулюють після повідомлення від керівника ТЦК.

Що стосується чоловіків призовного віку, які наразі перебувають за межами України, то на них теж очікують обмеження. Паспорти їм робитимуть лише після того, як вони пред'являть військово-облікові документи.

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Які ще основні зміни хочуть внести у мобілізацію

Згідно з пояснювальною запискою, пропонують:

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зміну призовного віку з 27 до 25 років;

удосконалення процедури військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

надання можливості військовослужбовцям, яких звільнено з полону, відпочити та пройти відновлення шляхом надання їм додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів;

виключення строкової військової служби — як виду військової служби. Так, всіх військовослужбовців строкової військової служби пропонують звільнити у запас;

запровадження для громадян України базової загальновійськової підготовки до 3 місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах;

запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку;

залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Нагадаємо, що на думку самих військових, наступний 2024 рік буде важчим за попередні воєнні роки, і тому мобілізація вже після зимових свят може стати тотальною.

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