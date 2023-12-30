Українців у Німеччині позбавлять виплат: хто може залишитись без грошей уряду ФРН

Громадяни України, які виїхали після нападу рф до Німеччини, мають право у цій країні отримувати допомогу від центру зайнятості на себе та свою сім'ю.

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Втім, ситуація може дуже скоро змінитися: за кілька днів до підвищення соціальної допомоги (з 1 січня вони збільшаться одразу на 12%) міністр праці ФРН Хубертус Хайль раптово оголосив, що тим, хто відмовиться працювати, у перспективі взагалі скасують допомогу — принаймні на термін до двох місяців, пише Bild.

У цьому випадку для людей, які перебувають на соцзабезпеченні, держава покриватиме лише витрати на проживання та комунальні послуги.

Після двох місяців центр зайнятості повинен буде знову оцінити ситуацію і запропонувати одержувачу допомоги нову роботу. У разі відмови знову можуть застосовувати санкції.

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Відповідний законопроект підготувало Міністерство праці під керівництвом Хайля: зараз він коригується урядом і незабаром надійде до Бундестагу. Швидше за все, нововведення набуде чинності на початку наступного року.

«Якщо проект буде реалізований швидко, ми зможемо спостерігати перші позитивні ефекти на ринку праці вже навесні 2024 року. Якщо закон справді буде ефективним, півмільярда євро на рік, напевно, можна буде заощадити», — каже експерт з ринку праці Фрідріх Шнайдер.

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Нагадаємо, що нині в Німеччині не виключають, що підтримають можливий призов українських біженців на військову службу по мобілізації.

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